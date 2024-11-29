人民网记者 许维娜

在数字化浪潮的推动下，电子签行业在过去十年经历了从起步到蓬勃发展的历程，成为推动企业数字化转型的重要力量。随着互联网技术的普及和数字经济的兴起，电子签作为一种高效、便捷、安全的签约方式，逐渐受到企业和市场的认可。

2014年，SaaS（软件运营服务）行业进入高速发展阶段，电子签行业也随之兴起。这一时期，一批电子签企业诞生，推动了电子签从传统U盾设备向云端SaaS服务的转型，降低了部署难度和使用门槛，为企业提供了更灵活的操作体验。

此后，电子签应用一路增长，市场规模不断扩大。据统计，2017至2019年，中国电子合同签署规模由28.4亿次增至278.9亿次，2019年同比增速高达317.5%。

据了解，电子签的快速发展得益于多方面因素。一方面，政策对数字化的支持持续加码，为电子签行业提供了良好的发展环境。另一方面，底层技术创新为电子签的应用提供了坚实的技术基础，云计算、区块链、人工智能等技术的不断发展，使得电子签的安全性、可靠性和便捷性不断提升。此外，市场需求的增长也是电子签发展的重要驱动力，企业数字化转型的加速，使得电子签在各个领域的应用场景不断拓展。

以法大大为例，自2014年成立以来，平台累计签署量超98亿份。其发展历程体现了电子签企业在技术创新、产品升级和市场拓展方面的努力。在技术方面，不断提升电子签的安全性和便捷性，如推出电子签开放平台、SDK产品等，实现不传合同原文至云端，提高数据安全；在产品功能上，从实名认证、证书签发、文件签署到证据保全，不断完善核心功能，并逐步拓展合同管理、智能签管等相关功能。

专家表示，未来，电子签行业将继续保持快速发展的趋势。随着数字化转型的深入推进，电子签在各行各业的应用将更加广泛和深入。在智能化方面，AI技术将进一步提升合同签署的智能水平，实现合同风险评估、合规检查等功能，提高签约效率和安全性。在平台化方面，电子签企业将构建更加完善的数字契约基础设施，拓展跨行业、跨场景的应用，提升平台的服务能力和用户体验。

(责编：孙红丽、吕骞)

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