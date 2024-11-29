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《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》公布

2024年11月29日21:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月29日电 记者29日从财政部了解到，根据《中华人民共和国关税法》有关规定，经国务院同意，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。

　　这一办法基本平移现行进境物品税收制度。根据关税法有关规定，办法明确对个人合理自用的进境物品，按照简易办法征收关税、增值税、消费税，适用综合税率，税率水平维持现行标准，为规范税制，不再保留进境物品进口税表述。维持现行对进境物品免税数额的规定总体不变，包括进境居民旅客携带行李物品免税额度为5000元，进境非居民旅客携带行李物品免税额度为2000元，个人寄递物品应纳税额在50元以下的予以免税放行。自港澳进境居民旅客免税额度等另有规定的从其规定。

　　同时，办法还结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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