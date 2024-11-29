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11月央行开展8000亿元买断式逆回购操作

2024年11月29日21:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月29日电（记者吴雨、任军）中国人民银行29日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月中国人民银行开展了8000亿元买断式逆回购操作。

　　公告显示，11月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式，开展了8000亿元买断式逆回购操作，操作期限为3个月（91天）。

　　公开市场买断式逆回购是中国人民银行10月28日推出的新工具。中国人民银行向市场上投放流动性时，会向一级交易商购买有价证券，并约定一个期限，让一级交易商再把有价证券买回去。买断式逆回购“买断”了有价证券再行回购或另行卖出的权利，实现了债券押品的过户，有助于提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

　　同日，中国人民银行还发布公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，11月中国人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，中国人民银行开展的买断式逆回购、国债买入等操作，可以显著提升流动性管理精细化程度，保持短、中、长各期限流动性合理充裕，有助于资金面和市场利率平稳运行，更好稳定市场预期。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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