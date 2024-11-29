新华社北京11月29日电 记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部将强化顶层谋划，开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研，进一步完善工业绿色低碳发展制度政策。

工业和信息化部29日召开工业和信息化部碳达峰碳中和工作领导小组会议，明确加快推动工业发展方式创新，完善工业低碳发展促进政策，在推动工业绿色转型上持续用力，在落实“双碳”目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。

据悉，工业和信息化部将强化标准引领，按照急用先行、系统推进的原则，制定一批重点工业产品碳足迹核算标准，持续完善碳足迹标准体系。大力推进分行业分领域节能降碳专项行动，加快培育绿色低碳新兴产业，深化工业节能监察和节能诊断服务。加快工业绿色低碳工艺革新、关键技术装备攻关和公共服务平台建设，推动健全有利于绿色低碳发展的政策措施，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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