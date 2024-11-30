本报记者 王俊岭

连日来，各大企业开足马力抓生产、赶订单，冲刺四季度。图为日前在河南省商丘市睢县科创产业园一电子线束生产厂家车间内，工人在赶制电子线束订单产品。

徐泽源摄（新华社发）

国家统计局日前发布的最新数据显示，1至10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%。10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄。多数行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强，原材料制造业和消费品制造业利润降幅大幅收窄。

产销衔接水平回升

据国家统计局工业司统计师于卫宁介绍，从工业企业利润看，企业效益状况呈现多个特点：

工业企业当月营业收入和利润降幅收窄。1至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。10月份，受工业生产稳定增长、产销衔接水平回升带动，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.2%，降幅较上月收窄0.7个百分点；规模以上工业企业利润降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

超六成行业盈利较上月好转，制造业最为明显。10月份，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月份加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月份制造业利润降幅较9月份大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月份收窄17.8个百分点。

不同类型企业利润均有回升。随着各项政策效果持续显现，各类经营主体效益持续好转。10月份，规模以上工业企业中，外商及港澳台投资、股份制、私营和国有控股企业利润同比降幅较9月份分别收窄27.7个、14.4个、14.3个和10.9个百分点。

装备制造业利润由降转增。10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有7个行业利润较9月份由降转增或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、电子、专用设备等行业利润由降转增，当月同比分别增长63.1%、19.6%、3.8%。

高技术制造业表现亮眼

值得注意的是，在国家统计局公布的最新数据中，高技术制造业利润两位数增长，表现亮眼。

“10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。”于卫宁说，从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40%、39.4%。

工业和信息化部发布的数据显示，前10个月，电信业务收入保持正增长，新兴业务持续发挥拉动作用；5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设稳步推进，连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前10个月共完成业务收入3583亿元，同比增长8.9%。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，10月份制造业利润降幅收窄，上中下游利润增速均有边际改善。特别是随着制造业高端化、智能化、绿色化进程推进，高技术制造业在工业企业利润回升中发挥了重要支撑作用。目前，宏观增量政策陆续落地，有效释放房地产需求、降低居民还款压力、提振居民消费。这些变化传导至生产环节，推动工业企业利润恢复向好。

回升态势有望巩固

如今，数字化正在为工业企业注入更多活力。

在吉林，中国移动吉林公司通过摄像机、智能安全帽、AR眼镜等前端采集设备，实现实时AI算法分析、远程协作、远程指挥、实景三维地图等功能，帮助相关企业打造“5G智慧油气田”，更好满足油气田生产及辅助环节建设需求。在广东，毅昌科技股份有限公司围绕塑料制品的工业设计、模具开发和成型工艺等关键环节，持续进行数字化升级和集成创新，生产的塑料耗材、塑料模具等产品成功打入更多细分市场，今年前三季度公司净利润超过7000万元。

据华为公司轮值董事长胡厚崑介绍，华为帮助一汽蔚山工厂建设了一张覆盖“冲、焊、涂、总”四大车间的综合生产网络，通过IP协议实现了上万个设备的互联，促使工厂的生产能力提升了15%。

于卫宁认为，虽然规上工业企业利润仍处下降区间，但在存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出带动下，工业企业效益状况有所改善。下阶段，要持续抓好各项政策落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，促进工业企业利润稳定恢复。

《人民日报海外版》（2024年11月30日 第 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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