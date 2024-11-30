前10月全国社会物流总额287.8万亿元
同比增长5.7%
2024年11月30日04:51 | 来源：人民网-人民日报海外版
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本报北京11月29日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会发布的数据显示，今年前10月，全国社会物流总额287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比前9月提高0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月份以来的最高水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。
数据同时显示，前10月，物流业总收入11.3万亿元，同比增长3.8%，增速较前9月提高0.1个百分点。
前10月，工业品物流总额保持平稳增长，同比增长5.8%，增速比前9月提高0.2个百分点，超八成地区和行业物流总额实现增长。同时，单位与居民物品物流总额同比增长8%，增速比前9月提高0.4个百分点；实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比前9月提高0.4个百分点。
10月,中国电商物流指数升至115点的年内高点。快递业务量完成163.1亿件，同比增长24%。
《人民日报海外版》（2024年11月30日 第 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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