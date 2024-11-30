本报记者 李心萍 刘温馨

11月20日，新疆阿拉山口口岸，当X8083次班列驶出国门，第十万列中欧班列正式出境，奔向德国杜伊斯堡。

习近平总书记指出：“中欧班列开行以来，保持安全稳定畅通运行，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。”

2013年诞生、2016年统一品牌、安全稳定运行十余年，中欧班列累计开行超10万列（含回程），通达欧洲25个国家227个城市、亚洲11个国家超100个城市。

纪录，在刷新；活力，在奔涌。十余年来，中欧班列累计运送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元、货物品类达53大类5万余种。

从0到10万列，架起互联互通新桥梁

11月15日，重庆，气温微凉。团结村中心站却热火朝天，橙色龙门吊起降不停，转运货车往来穿梭。

“很期待，很自豪。”13年前，中欧班列（重庆）司机江彤开出第一列“渝新欧”班列，这天又将见证第十万列中欧班列的开行。

10时20分，车轮滚动，第十万列中欧班列缓缓驶出站台，满载着汽车整车及零配件、机械工业配件、家用电器、日用百货等货物驶向欧洲。

循环往复、联通欧亚，从0到10万列，中欧班列已成长为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。

覆盖面越来越广。在境内，已铺画时速120公里图定运行线93条，联通我国境内125个城市，阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里、绥芬河、同江北六大口岸通过能力大幅跃升。在亚洲，通过海铁联运、中老铁路等联通韩国、日本等东亚国家，越南、泰国等东南亚国家。在欧洲，通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运，莱茵河铁水联运等方式联通英国、北欧各国，以及罗马尼亚、意大利等黑海、地中海沿岸各国。

时刻表越排越满。从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍。开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月。今年3月以来，已连续8个月单月开行数量超过1600列。

含金量越来越高。从日用百货到新能源汽车，从农特产品到冷冻食品，中欧班列货物品类已增至53大类5万余种，高科技、高附加值货品占比逐年提升。数据显示，中欧班列年运输货值由2016年80亿美元增长到2023年的567亿美元，今年以来运输货值已达580亿美元。

从单向到双向，跑出互利共赢加速度

道路通，百业兴。中欧班列搭建的贸易通道联通了亚欧大市场，激发经贸潜力，激活经济发展。

这是里程最长的中欧班列之一：从浙江义乌到西班牙马德里，单程运行逾1.3万公里，横跨亚欧8个国家。

汽笛声声，绵延万里。一批批小商品借着中欧班列，走进欧洲市场。

“公司每年有40%的货物通过义乌中欧班列出口，铁路运输更能保证时效。”米卡，一名常驻义乌的吉尔吉斯斯坦采购商说。截至今年11月，米卡的公司销售额已超过去年全年。

有来有回，机遇满满。回程班列占比从不足一成提升至六成以上，助力沿线国家特色产品进入中国大市场。

红酒、橄榄油、火腿、矿泉水……走进义乌国际商贸城五区，西班牙馆内商品琳琅满目。盟德西班牙商品中心市场经理孔志坚说，公司商品进口数量逐年递增，已开拓数十家代理加盟商。

数据显示，“义乌—马德里”中欧班列线路累计开行逾1800列（含回程），发运货物逾14.55万标准箱，进出口贸易额超80亿美元。“中欧班列不仅给世界带去义乌市场的210万种商品，还带回100多个国家的10万种商品。”义乌市市场发展委党组成员、副主任贝旭东说。

将镜头转向江西赣州，一个产业因中欧班列而加速壮大。

赣州，其家具产业起步于上世纪90年代，目前已形成集设计、生产、销售于一体的完整产业链。

“赣州地处中部，市场却面向全球，物流很关键。”江西三友家具有限公司经理廖祥说，家具产品体积大、重量重，“相比海运、空运等方式，中欧班列兼具时效快、成本低等优势，比海运节省约25天运输时间，比公路运输成本低45%左右。”

在中欧班列助力下，赣州南康家具产业集群快速发展，年产值从2015年的百亿元增长到2023年的2700亿元。

合作共赢，活力迸发。中欧班列的稳定开行，为沿线区域物流、产业、商贸发展提供了新机遇。

在境内，内蒙古乌兰察布依托中欧班列，实现进出口贸易及相关产业快速增长；河南郑州，中欧班列与中老铁路国际货运列车无缝衔接，成为内陆开放新高地。

在境外，德国杜伊斯堡港，因中欧班列吸引上百家物流企业落户，创造出2万多个就业机会；波兰马拉舍维奇口岸站，业务量成倍增长，极大促进了当地经济社会发展……

从质量到效益，绘就提档升级新图景

“推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展”，习近平总书记的殷殷嘱托催人奋进。

更准时——开行全程时刻表中欧班列，打造国际铁路上的货运“快铁”。

10月11日起，全国铁路实行新的货物列车运行图，每周安排开行全程时刻表中欧班列17列。

全程时刻表中欧班列，指的是按固定车次、线路、班期、时间运行的班列。以陕西西安至德国杜伊斯堡班列为例，每周二、三、五、六凌晨3时55分从西安国际港站发车，运行9908公里，10天左右即可抵达杜伊斯堡，平均碳排放量为航空运输的1/15、公路运输的1/7。

“全程时刻表中欧班列运输时效可靠，真正做到为企业降本增效，在客户群体中受到广泛认可。”德国铁路集团全资子公司德铁信可相关负责人朱可平说。

更智能——推行信息化、无纸化办理，发货更便捷。

“货走到哪儿了，几天能运到，95306客户端一目了然。”湖北凯润多式联运有限公司负责人杨耀坤告诉记者，以前，发送货物要到车站货运营业厅窗口办理，各种手续跑下来得一周时间，“现在有了95306，所有手续网上办理，印章就用电子签名，省时省力。”

数据显示，铁路95306货运电子商务平台上线后，原来需要两三个小时才能办理的业务，现在不到半小时就能完成。

中欧班列门户网站的上线运营，也让客户体验感越来越好。全天候、多语种，提供境内外全程保险、物联网集装箱等特色服务；构建需求提报、合同签订、提箱还箱、报关报检等“一站式”综合服务平台……上线运营一年来，网站累计访问量突破1888万次，日均访问量超5.2万次，最高峰日访问量达22万次。

更多元——开行定制化中欧班列，满足企业个性化需求。

火车“套”汽车。10月24日，一列新能源汽车出口专列从中铁联集郑州中心站驶出，红旗、小鹏、岚图等品牌的新能源整车“坐”着班列远销欧洲。

“近年来，为更好满足我国新能源汽车出口运输需求，我们大力开展科研攻关，成功解决新能源汽车和消费型锂电池铁路运输安全难题。”国铁集团有关负责人说。

冰淇淋专列、茶叶专列、运邮专列、木材专列、绿豆专列……国铁集团紧密对接市场需求，优化班列产品供给，开行企业定制化班列，为客户持续提供更高品质国际物流服务。

古有丝绸之路商贸驼队，今有中欧班列“钢铁驼队”。朝着更高质量、更好效益、更加安全方向，中欧班列不断前行，不断发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月30日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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