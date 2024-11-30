人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中欧班列累计开行超10万列（含回程），运送货物逾1100万标箱

为世界经济发展注入新动力

本报记者 李心萍 刘温馨
2024年11月30日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月20日，新疆阿拉山口口岸，当X8083次班列驶出国门，第十万列中欧班列正式出境，奔向德国杜伊斯堡。

　　习近平总书记指出：“中欧班列开行以来，保持安全稳定畅通运行，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。”

　　2013年诞生、2016年统一品牌、安全稳定运行十余年，中欧班列累计开行超10万列（含回程），通达欧洲25个国家227个城市、亚洲11个国家超100个城市。

　　纪录，在刷新；活力，在奔涌。十余年来，中欧班列累计运送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元、货物品类达53大类5万余种。

　　从0到10万列，架起互联互通新桥梁

　　11月15日，重庆，气温微凉。团结村中心站却热火朝天，橙色龙门吊起降不停，转运货车往来穿梭。

　　“很期待，很自豪。”13年前，中欧班列（重庆）司机江彤开出第一列“渝新欧”班列，这天又将见证第十万列中欧班列的开行。

　　10时20分，车轮滚动，第十万列中欧班列缓缓驶出站台，满载着汽车整车及零配件、机械工业配件、家用电器、日用百货等货物驶向欧洲。

　　循环往复、联通欧亚，从0到10万列，中欧班列已成长为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。

　　覆盖面越来越广。在境内，已铺画时速120公里图定运行线93条，联通我国境内125个城市，阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里、绥芬河、同江北六大口岸通过能力大幅跃升。在亚洲，通过海铁联运、中老铁路等联通韩国、日本等东亚国家，越南、泰国等东南亚国家。在欧洲，通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运，莱茵河铁水联运等方式联通英国、北欧各国，以及罗马尼亚、意大利等黑海、地中海沿岸各国。

　　时刻表越排越满。从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍。开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月。今年3月以来，已连续8个月单月开行数量超过1600列。

　　含金量越来越高。从日用百货到新能源汽车，从农特产品到冷冻食品，中欧班列货物品类已增至53大类5万余种，高科技、高附加值货品占比逐年提升。数据显示，中欧班列年运输货值由2016年80亿美元增长到2023年的567亿美元，今年以来运输货值已达580亿美元。

　　从单向到双向，跑出互利共赢加速度

　　道路通，百业兴。中欧班列搭建的贸易通道联通了亚欧大市场，激发经贸潜力，激活经济发展。

　　这是里程最长的中欧班列之一：从浙江义乌到西班牙马德里，单程运行逾1.3万公里，横跨亚欧8个国家。

　　汽笛声声，绵延万里。一批批小商品借着中欧班列，走进欧洲市场。

　　“公司每年有40%的货物通过义乌中欧班列出口，铁路运输更能保证时效。”米卡，一名常驻义乌的吉尔吉斯斯坦采购商说。截至今年11月，米卡的公司销售额已超过去年全年。

　　有来有回，机遇满满。回程班列占比从不足一成提升至六成以上，助力沿线国家特色产品进入中国大市场。

　　红酒、橄榄油、火腿、矿泉水……走进义乌国际商贸城五区，西班牙馆内商品琳琅满目。盟德西班牙商品中心市场经理孔志坚说，公司商品进口数量逐年递增，已开拓数十家代理加盟商。

　　数据显示，“义乌—马德里”中欧班列线路累计开行逾1800列（含回程），发运货物逾14.55万标准箱，进出口贸易额超80亿美元。“中欧班列不仅给世界带去义乌市场的210万种商品，还带回100多个国家的10万种商品。”义乌市市场发展委党组成员、副主任贝旭东说。

　　将镜头转向江西赣州，一个产业因中欧班列而加速壮大。

　　赣州，其家具产业起步于上世纪90年代，目前已形成集设计、生产、销售于一体的完整产业链。

　　“赣州地处中部，市场却面向全球，物流很关键。”江西三友家具有限公司经理廖祥说，家具产品体积大、重量重，“相比海运、空运等方式，中欧班列兼具时效快、成本低等优势，比海运节省约25天运输时间，比公路运输成本低45%左右。”

　　在中欧班列助力下，赣州南康家具产业集群快速发展，年产值从2015年的百亿元增长到2023年的2700亿元。

　　合作共赢，活力迸发。中欧班列的稳定开行，为沿线区域物流、产业、商贸发展提供了新机遇。

　　在境内，内蒙古乌兰察布依托中欧班列，实现进出口贸易及相关产业快速增长；河南郑州，中欧班列与中老铁路国际货运列车无缝衔接，成为内陆开放新高地。

　　在境外，德国杜伊斯堡港，因中欧班列吸引上百家物流企业落户，创造出2万多个就业机会；波兰马拉舍维奇口岸站，业务量成倍增长，极大促进了当地经济社会发展……

　　从质量到效益，绘就提档升级新图景

　　“推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展”，习近平总书记的殷殷嘱托催人奋进。

　　更准时——开行全程时刻表中欧班列，打造国际铁路上的货运“快铁”。

　　10月11日起，全国铁路实行新的货物列车运行图，每周安排开行全程时刻表中欧班列17列。

　　全程时刻表中欧班列，指的是按固定车次、线路、班期、时间运行的班列。以陕西西安至德国杜伊斯堡班列为例，每周二、三、五、六凌晨3时55分从西安国际港站发车，运行9908公里，10天左右即可抵达杜伊斯堡，平均碳排放量为航空运输的1/15、公路运输的1/7。

　　“全程时刻表中欧班列运输时效可靠，真正做到为企业降本增效，在客户群体中受到广泛认可。”德国铁路集团全资子公司德铁信可相关负责人朱可平说。

　　更智能——推行信息化、无纸化办理，发货更便捷。

　　“货走到哪儿了，几天能运到，95306客户端一目了然。”湖北凯润多式联运有限公司负责人杨耀坤告诉记者，以前，发送货物要到车站货运营业厅窗口办理，各种手续跑下来得一周时间，“现在有了95306，所有手续网上办理，印章就用电子签名，省时省力。”

　　数据显示，铁路95306货运电子商务平台上线后，原来需要两三个小时才能办理的业务，现在不到半小时就能完成。

　　中欧班列门户网站的上线运营，也让客户体验感越来越好。全天候、多语种，提供境内外全程保险、物联网集装箱等特色服务；构建需求提报、合同签订、提箱还箱、报关报检等“一站式”综合服务平台……上线运营一年来，网站累计访问量突破1888万次，日均访问量超5.2万次，最高峰日访问量达22万次。

　　更多元——开行定制化中欧班列，满足企业个性化需求。

　　火车“套”汽车。10月24日，一列新能源汽车出口专列从中铁联集郑州中心站驶出，红旗、小鹏、岚图等品牌的新能源整车“坐”着班列远销欧洲。

　　“近年来，为更好满足我国新能源汽车出口运输需求，我们大力开展科研攻关，成功解决新能源汽车和消费型锂电池铁路运输安全难题。”国铁集团有关负责人说。

　　冰淇淋专列、茶叶专列、运邮专列、木材专列、绿豆专列……国铁集团紧密对接市场需求，优化班列产品供给，开行企业定制化班列，为客户持续提供更高品质国际物流服务。

　　古有丝绸之路商贸驼队，今有中欧班列“钢铁驼队”。朝着更高质量、更好效益、更加安全方向，中欧班列不断前行，不断发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月30日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
服务新市民 普惠金融点燃生活消费“烟火气”
　　近年来，随着新产业、新业态快速发展，新市民成为了经济发展的重要力量。中央金融工作会议要求做好金融“五篇大文章”，新市民所需的金融服务是普惠金融的重要工作。…
本固枝荣，坚持和落实“两个毫不动摇”
　　解读发展故事，感悟思想伟力。这里是《高质量发展故事汇》，我是本期主讲人黄汉权。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部