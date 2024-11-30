本报记者 邱海峰

习近平总书记强调：“物流是实体经济的‘筋络’，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。”

一秒钟，眨眼的工夫，能发生什么？

在顺丰集团，答案是平均每秒完成380票快件的配送、运输290斤特色农产品走出山村、提供超11人次的客户服务……

作为亚洲最大的综合物流服务提供商之一，顺丰2023年配送快件总量119.7亿票，较2017年增长近3倍，服务网络覆盖国内2789个县级行政区、全球200多个国家和地区。亮眼数据背后，是企业科技研发能力的不断强化、降本增效的持续推进。

新模式

配送更快、更智能

如今的快递可以怎样配送？

在广东深圳市南山区一栋写字楼内，记者看到了一个身高不足1米、黑白相间的“小家伙”。“它叫‘小丰’，是顺丰推出的楼宇配送机器人。”深圳顺丰科技园业务部收派员何博文通过扫描二维码打开“小丰”的快递舱，放入包裹，配送楼层、收件人电话等信息自动输入。接到任务后，“小丰”搭载着快递出发，一路懂让行、会避障、“按电梯”、“打电话”，不一会儿就到达目的楼层将货送出。

“最后一公里”一直是物流配送的难点所在。有调查显示，末端配送成本约占整个物流成本的30%，不少快递员40%的时间被耗费在上下楼过程中。“投入智能配送机器人，就是要改善末端的配送体验。”顺丰科技智慧无人领域负责人李俊说，“小丰”已在广东、福建、河北、辽宁、江苏等地投入使用，实现多个楼宇的零接触配送，有效降低了末端配送成本和快递员劳动强度。

配送机器人之外，还有无人接驳车。在山东青岛，顺丰古田路业务部收派员任志成正跟新搭档“打交道”。“上个月，公司上线了一批无人驾驶快递车，让我的派件效率提升了不少。”任志成说，以前一天至少得在网点和驿站之间来回跑4趟，现在只用根据软件终端提示到接驳点等待卸车，每天能省下中间运输近2个小时的时间。

青岛顺丰营运部负责人姜鹏介绍，无人接驳车通过人机协同，可满足开放道路及园区、社区、院校等不同场景下的末端配送需求。根据运行情况统计，目前已投入运营的无人车不仅在接驳时效上大幅提升，接驳成本也降低60%，很好地实现了降本增效。

“国家政策的鼓励与支持让我们对探索配送新模式有了更足的底气和信心。”丰翼无人机政务总监陈孝辉说，顺丰成立丰翼科技，成为国内第一家获得无人机运营合格证的企业，让快递配送不断提速。截至今年6月30日，丰翼累计在全国开通448条航线，飞行近百万架次，运输货物超420万件，覆盖标准快递、即时配送、应急等多个方面。

新技术

转运更准、更高效

每日数千万件快递包裹，如何精准高效送达各地？

湖北省鄂州市，坐落着我国首个专业货运枢纽机场——鄂州花湖国际机场，顺丰去年在此投运其全国最大中转分拣中心。相当于77个标准足球场大小的转运中心内，分布着总长52公里的分拣线。一件件包裹有序进入自动分拣线，经高速相机扫描电子面单，系统根据地址通过传送带将快件送入标有不同派送区域代号的货袋中，再装车登机。夜晚是这里最繁忙的时候，平均每两分钟就有一架全货机起降。无论卸货还是装货，耗时都不超过15分钟。

“这是目前亚洲规模最大的快递包裹处理系统，在降低成本、提升分拣效率等方面效果明显。”顺丰科技应用架构总工程师黄剑平说，以前工人手持终端扫码逐一分拣快递，熟练工1小时最多800件，还难免出错。现在一台自动分拣设备1小时最高可处理6万件，而且快递错分率大幅降低。

用技术赋能，更多探索在推进。2023年，顺丰科技发布首个物流领域大规模应用的数字孪生实践，在物流降本增效上再迈出一步。顺丰科技规划与资源决策智能负责人刘子恒介绍，数字孪生技术是指通过融合应用大数据、仿真、VA（视觉分析）等技术，在数字虚拟世界中搭建一个从外形、内在机理构成到行为方式都和真实世界高度相似的孪生体，实现虚实融合的复合技术。利用这一技术，顺丰可实现1天内在虚拟环境验证并优化上千次分拣计划，实现了低成本、高质量的分拣计划切换，目前已在顺丰全国70多个中转场部署应用，实践中场地产能最高可提升20%。

“从次日达、当日达到半日达、小时达，如今的顺丰快递时效一增再增，这离不开科学技术的发展与应用。”顺丰集团副总裁李胜说，“党的二十届三中全会决定提出‘推动科技创新和产业创新融合发展’‘强化企业科技创新主体地位’，这让我们动力更足，顺丰将不断夯实技术能力底盘，持续增加预研技术投入，以更高科技含量助力快件包裹越跑越快。”

新动能

融合更深、更有力

加速跑的快递怎么串起千行百业、服务实体经济？

在四川省甘孜藏族自治州雅江县，一朵朵松茸坐上无人机飞出了大山。顺丰雅江业务部收派员土登尼玛有多年松茸揽件经验，吃完午饭出发，到达山上运输点时间刚刚好，几位村民拎着刚采摘的新鲜松茸赶了过来，土登尼玛动作娴熟地收件、装箱。另一边，飞手也做好了准备，对接飞行信号、校对气象状况……很快，一架无人机载着松茸，从海拔3500多米的山上起飞。24小时内，这些新鲜食材就能出现在城市消费者的餐桌上。

“松茸采摘、售卖重在‘抢鲜’，往往是一个小时一个价。”土登尼玛说，“以前7到9月采摘季，村民摸黑上山、下午回，路上就得耽搁两三个小时，现在无人机直接从山上运输，半小时搞定，省下的时间对他们来说就意味着更多的收益。”顺丰集团特色经济板块负责人郭翔兵介绍，为了确保松茸趁鲜出山，顺丰还在当地建立了松茸保鲜预处理中心，有效延长保鲜时长、提升发货时效。同时，顺丰投入多架次全货机，实现全程运输高效衔接，确保松茸及时送达各地。

一飞出山的不仅仅是松茸，在国家推进快递业服务现代农业的背景下，顺丰发挥自身优势，布局村级驿站合作点超10万个，整合航空、高铁、冷链等多种运力资源，加快先进包装技术、无人机等新技术、新设备应用，助力荔枝、樱桃、杨梅、脆李等5500多种特色农产品出村进城，2023年运送量达458万吨。

除了进村助农，顺丰近年还积极推动快递服务先进制造业，从曾经产业链末端的“搬运工”到如今更多走进生产线，不断为打通产供销全环节贡献力量。在江苏，顺丰推出太阳能光伏板专用运输可回收立体货架，帮助新能源企业提升进出库流转率、降低运输成本；在上海，顺丰为汽车公司售后零件中心提供仓储配送、信息协同等一站式供应链服务，配送时效比行业平均提升20%……

“物流业一头连着生产，一头连着消费，顺丰将进一步发力优质服务，与更多产业深度融合，加力服务实体经济。”李胜说。

《 人民日报 》（ 2024年11月30日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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