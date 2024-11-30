第二十一届中国国际农产品交易会开幕
近3000家企业携2万余种展品参展
2024年11月30日06:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京11月29日电 （记者郁静娴、李刚）11月28日，第二十一届中国国际农产品交易会在广东省广州市开幕。本届农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易4方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。
本届农交会在突出农业现代化的基础上，聚焦品牌引领农业高质量发展，加大品牌塑造及推介力度，举办营销促销系列活动，线上线下联动推介，大力促进农产品产销衔接，打造高品质农业合作交流平台。共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品等12个展区，展出内容包括优质特色农产品、非遗手工艺品、农机设备应用等。
据悉，本届农交会将哈萨克斯坦确定为主宾国，特设以中亚五国为主的国际合作展区，吸引了来自15个国家的优质企业参展。
29日，全国农产品采购商联盟在本届农交会上成立。联盟致力于应对农产品滞销卖难，推动建立农产品营销服务体系，积极服务各地展会、对接推介活动，促进农产品流通。
《 人民日报 》（ 2024年11月30日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 服务新市民 普惠金融点燃生活消费“烟火气”
- 近年来，随着新产业、新业态快速发展，新市民成为了经济发展的重要力量。中央金融工作会议要求做好金融“五篇大文章”，新市民所需的金融服务是普惠金融的重要工作。…
- 评论
- 关注