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第二十一届中国国际农产品交易会开幕

近3000家企业携2万余种展品参展

2024年11月30日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月29日电  （记者郁静娴、李刚）11月28日，第二十一届中国国际农产品交易会在广东省广州市开幕。本届农交会以“加快发展现代农业  推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易4方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。

　　本届农交会在突出农业现代化的基础上，聚焦品牌引领农业高质量发展，加大品牌塑造及推介力度，举办营销促销系列活动，线上线下联动推介，大力促进农产品产销衔接，打造高品质农业合作交流平台。共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品等12个展区，展出内容包括优质特色农产品、非遗手工艺品、农机设备应用等。

　　据悉，本届农交会将哈萨克斯坦确定为主宾国，特设以中亚五国为主的国际合作展区，吸引了来自15个国家的优质企业参展。

　　29日，全国农产品采购商联盟在本届农交会上成立。联盟致力于应对农产品滞销卖难，推动建立农产品营销服务体系，积极服务各地展会、对接推介活动，促进农产品流通。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月30日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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