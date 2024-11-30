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供应链服务推动合作更加紧密（走进链博会）

本报记者 潘俊强
2024年11月30日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进中国国际展览中心（顺义馆），在南登录厅入口附近主干道的工商银行展台中心位置，一则工商银行服务中国中车集团有限公司的供应链金融故事，正在大屏幕上娓娓道来：围绕“中国制造”的关键环节，通过数智赋能、智能风控等多元手段，赋能中车“产品+”“系统+”，以高质量金融服务积极推动中车产业链高质量发展。

　　本届链博会上，供应链服务的展览展示依然是重头戏之一。在全球经济一体化与数字化转型的大潮中，供应链服务作为连接生产与消费的桥梁，其重要性日益凸显。“继首届链博会后，本届链博会继续设置供应链服务展区，围绕‘端’到‘端’全链路需求进行展示。”中国国际贸易促进委员会副会长于健龙说。

　　供应链服务在推动企业合作发展方面的作用不言而喻。在展区内，金融企业展台展示着供应链金融服务创新的最新成果。交通银行展台通过全息投影、人机交互、LED动态灯光等科技手段，展示该行推动产业链供应链稳定畅通的最新理念、金融产品和服务案例。交通银行还特别设置了“链金融”展示板块，详细介绍交通银行特色“链金融”解决方案，通过优质产业链供应链产品和服务，为实体经济提供金融支持。

　　链博会上，马士基、地中海航运、中远海运等企业展示在供应链建设中的实践经验。港口、塔吊、轮船、铁路……在山东港口展台，一个个拼装好的模型展示着山东港口海铁联运的生动场景。“我们打造了供应链全要素、全流程‘工具包’，集成金融、物流、航运、贸易等服务功能，提供专业化、定制化服务。”山东港口现场讲解员王璐介绍，该企业整合资源，加速由“单一港口运营商”向“供应链综合服务商”转型升级，努力把“供应链”打造成“共赢链”，激发新动能，实现新发展。

　　在今年新增的先进制造链展区，中信集团展台前，观众络绎不绝。其中，中信银行以企业资产池为核心的“链生态”体系，打造一体化的综合融资及资产管理服务平台，引起不少观众的注意。“本届链博会，我们带来科创金融链、汽车金融链、产业金融链、跨境金融链、数字普惠金融链等综合金融服务方案。”中信银行讲解员介绍，今年以来，仅科技金融贷款余额就超过3800亿元，年增长率超过25%，此外作为汽车金融行业领跑者，中信银行服务超过60个主机厂品牌、1000家经销商集团，经销商库存融资累计放款超过5万亿元。

　　在本届链博会上，作为一家新型食品科技企业，重庆尚轩公司相关负责人来到知识产权和法律服务工作站，向中国专利代理（香港）有限公司（以下简称“港专公司”）咨询特定商标申请事宜。“知识产权服务一头连着创新主体，一头连着市场，既是创新成果的保护网，更是新质生产力的催化剂。”港专公司总经理吴玉和表示，作为知识产权服务业的“国家队”，他们将为中外创新主体提供更加便捷高效的服务，促进知识产权创造、运用和保护，助推产业链供应链稳定畅通，为加快发展新质生产力、实现高质量发展贡献力量。

　　在各展区、展台，供应链服务让企业间合作更加紧密，也为企业带来新的发展机遇。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月30日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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