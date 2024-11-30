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粮食主产区着力提升冬季田管 绘就来年丰产“粮”辰美景

人民网记者 李栋
2024年11月30日08:50 | 来源：人民网
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小雪节气过后，正值小麦油菜等作物冬季田管关键时期。近日，农业农村部部署小麦防旺长促壮苗保安全工作，确保夏粮作物安全越冬，为夺取明年夏季粮油丰收奠定基础。

这几天，在河南省安阳市内黄县二安镇高标准农田种植区，刚刚出土的麦苗一片新绿，内黄县农业技术推广站站长、高级农艺师韩志乾忙着带领种植大户认真查看小麦苗情，研究低温天气预防措施。

“连续降水为小麦越冬提供了较好的水分条件，针对近期小麦的生长情况要加强科学管理，对群体不足的弱苗趁墒及时追肥，促进苗情转化升级，对壮苗和优质强劲小麦，建议拔节中期追肥。”韩志乾边查看苗情边嘱咐种粮户。

“听了专家的应对办法，心里有底了。”今年种了300多亩小麦的种粮大户魏一兵曾一度担心低温影响小麦越冬，“追肥、除草、预防病虫害，专家样样说的明白，期待来年小麦继续丰收。”

据内黄县农业农村部门相关负责人介绍，针对此次降温，水利、气象等部门加紧沟通会商，分析研判低温天气对农业生产的影响，通过广播、电视、手机短信、微信等多种方式，第一时间将预警信息和应对措施通知到生产主体。“把科学防灾的理念贯彻到措施里，为农户做好‘哨兵’工作，保障夏粮作物安全越冬。”该负责人说。

作为全年粮食生产第一季，夏粮占全年粮食产量的1/5多，对奠定全年粮食丰收意义重大。近日，农业农村部种植业管理司会同全国农业技术推广服务中心、农业农村部农药检定所，派出6个工作组赴13个小麦油菜主产省份，开展苗情调查和指导服务。

农业农村部相关负责人介绍，工作组将深入田间地头查苗情、墒情、病虫情等，调研大面积单产提升关键措施落实情况，帮助地方解决存在的困难问题，指导落实镇压控旺、浇越冬水等措施，因地因苗加强冬前田管和防灾减灾，培育冬前壮苗，确保小麦安全越冬。

“目前，已会同有关部门联合制定印发通知，要求主产区把小麦控旺长促壮苗作为当前秋冬种生产重点工作，紧盯管理窗口期，加强苗情监测，开展指导服务，着力防灾减灾，为夺取明年夏粮丰收奠定基础。”农业农村部种植业管理司相关负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)
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