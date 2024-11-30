人民网北京11月29日电 （记者李栋）28日，在第二十一届中国国际农产品交易会上，2024年农业品牌精品培育计划名单正式发布，82个区域公用品牌纳入新一批培育计划，涵盖粮油、果品、畜禽、蔬菜等多个类别。培育计划品牌总数已达到226个。

农业农村部市场与信息化司相关负责人表示，培育计划以打造“精品”为总目标，以区域公用品牌为主抓手，以核心授权企业和产品品牌为基础支撑，推动农业品牌由小、散、弱向大、精、强转变。要夯实品牌根基，深入推进“三品一标”建设，着眼清洗包装、分等分级、冷藏保鲜、营销服务等全链条，提升产业链供应链水平。要强化品牌管理，积极推动条件成熟的地方加快特色产业和品牌保护立法进程，加强区域公用品牌授权管理，建立动态调整机制。要做好营销服务，在渠道升级、产销对接、消费促进、海外推广等方面提供支持，加快构建营销服务体系。

据了解，2022年农业农村部印发《农业品牌精品培育计划（2022—2025年）》，根据产业规模、品牌基础、市场消费和国内外影响力等要素，分品类、分梯次、分年度培育一批高水平的农业品牌。以精品品牌培育为引领，农业品牌建设不断取得新进展，强势品牌崭露头角，品牌溢价明显提升，品牌强农已成为全行业共识，也成为加快建设农业强国的生动实践。

(责编：杨曦、吕骞)

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