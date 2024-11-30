原标题：截至10月底国内有效发明专利拥有量达466万件

科技日报北京11月29日电 （记者操秀英）29日，记者从国家知识产权局例行发布会上获悉，截至今年10月底，我国发明专利平均审查周期压减至15.6个月；国内有效发明专利拥有量达到466万件，其中，专利权人为企业的达341.7万件，占全部有效发明专利量的73.3%。截至今年6月，每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标。

记者从发布会上获悉，国家知识产权局已完成对全国2700余所高校和科研机构共计134.9万件存量专利的全面盘点，筛选出一批具有产业化前景的发明专利进入可转化资源库。今年前三季度，全国高校和科研机构专利转让许可备案次数超过3.8万次，同比增长24.1%。专利、商标质押融资登记总额达7922.3亿元，同比增长60%；知识产权使用费进出口总额达3072亿元，同比增长7.2%，均创历史新高。

国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广表示，为适应新一轮科技革命和产业变革发展需要，国家知识产权局持续完善人工智能、基因技术、量子信息、生物医药等领域专利审查政策，综合运用优先审查、快速审查、集中审查等多种审查模式，保障国家重大科技创新成果得到及时有效保护。

在保护民营企业知识产权、支持民营经济创新发展方面，国家知识产权局知识产权保护司司长郭雯介绍道，已批复建设123家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，分布在全国29个省（区、市），备案的各类创新主体超19.3万家，其中75%以上为民营企业。今年前三季度，已运行的保护中心和快维中心共受理知识产权保护维权案件9.8万件，平均处理周期在2周以内；共受理专利申请预审请求约24万件，预审合格后获得专利授权约15.1万件，有力支持了各类企业的专利布局。同时，该局加强高校、科研机构同民营企业之间的技术对接，出台《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，重点培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，形成一批具有市场竞争力的专利密集型产品。目前，已有超1.7万家企业参与中小企业成长计划，其中绝大多数为民营企业。截至目前，全国专利商标质押融资金额连续6年实现两位数增长，有效助力民营企业破解融资难题。

(责编：杨曦、杨迪)

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