原标题：全国秋粮收购超1亿吨

科技日报北京11月29日电 （记者马爱平）记者29日从国家粮食和物资储备局获悉，截至目前，全国累计收购秋粮1.2亿吨，收购进度快于上年，收购工作进展顺利。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，国家有关部门先后在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动了中晚稻最低收购价执行预案，已开设收购库点200多个，总仓容近1000万吨；目前，累计收购最低收购价中晚稻180多万吨，有效稳定了市场预期，发挥了政策托底作用。

“从区域看，南方地区中晚籼稻收购进度在四至五成，东北地区粳稻二成左右；华北、东北玉米收购进度二到三成；东北大豆开始进入集中上量阶段，收购进度一成半左右。”罗守全说，从价格看，目前中晚稻收购均价每斤1.3元左右，优质优价特征明显。随着饲料养殖需求稳步回升，玉米、大豆价格逐步企稳，企业收购积极性有所提高。

据悉，今年各主产省继续加大政策扶持力度，全国大豆播种面积保持在1.5亿亩以上，生长期天气状况良好，预计产量连续第3年维持在2000万吨以上。

(责编：杨曦、杨迪)

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