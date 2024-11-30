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《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布

2024年11月30日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布

科技日报北京11月29日电 （记者都芃）29日，在国家能源局统筹组织下，中国电力企业联合会联合多家单位共同研究编制的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）正式发布。

《蓝皮书》首次明确了全国统一电力市场建设的“时间表”和“路线图”。根据《蓝皮书》规划，到2025年，全国统一电力市场初步建成，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一；到2029年，全国统一电力市场全面建成，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通；到2035年，全国统一电力市场进一步完善。

建设全国统一电力市场是深化电力体制改革、确保能源安全的核心任务，也是构建新型电力系统、促进能源绿色低碳转型的必然选择。当前，全国统一电力市场建设已取得初步成效，市场规则体系逐步建立，多层次市场框架基本形成，市场交易规模大幅提升，市场机制作用有效发挥，为进一步建设全国统一电力市场奠定良好基础。

“随着新能源装机比重快速提升，我国电力系统运行和电力市场运营正发生深刻变化，对电力体制改革提出更高要求，亟须加强顶层设计。”中国电力企业联合会党委书记、常务副理事长杨昆表示，《蓝皮书》聚焦电力市场关键问题，研究提出适合我国国情和市场建设客观要求的统一电力市场发展规划思路、建设目标，标志着全国统一电力市场建设进入加速推进的新阶段。

国家能源局监管总监黄学农在发布《蓝皮书》时表示，统一电力市场建设应坚持安全可靠、市场导向、守正创新、系统协调的基本原则，按照三个发展阶段目标，分步骤、分阶段推进，近中期需完成构建多层次统一电力市场架构、功能完备和品种齐全的市场体系、适应绿色低碳转型的市场机制、系统安全充裕灵活互动的市场机制、统一开放公平有序的市场运营机制等8项重点任务。

(责编：杨曦、杨迪)
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