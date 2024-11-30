原标题：2024世界公众科学素质促进大会将于12月举办

科技日报讯 （记者代小佩）记者从中国科协11月27日举行的新闻发布会上获悉，2024世界公众科学素质促进大会将于12月5日—6日在北京举办，本届大会主题是“提升科学素质 赋能共同发展”。

中国科协科学技术普及部副部长庞晓东在会上介绍，2024世界公众科学素质促进大会围绕全球在科学素质领域的共同关注点以及面对的共同挑战，设置了科学素质提升促进可持续发展、前沿科普服务科技创新、多元主体协同促进公众科学素质提升、新技术应用赋能科学素质建设、科普能力建设的区域实践与愿景、科普高质量发展助力现代化建设等多个议题。

今年11月，十四届全国人大常委会第十二次会议对《中华人民共和国科学技术普及法（修订草案）》进行审议。此次修订草案提及“国际科技人文交流”“科普对外合作与交流”和“国际科普”等内容。庞晓东表示，在科学技术普及法修订的背景下，2024世界公众科学素质促进大会旨在消弭鸿沟，共促发展，实现各国携手合作，以世界公众科学素质提升推动人类命运共同体建设。

近年来，我国高度重视科普事业发展。《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》提出，到2025年公民具备科学素质的比例超过15%、2035年达到25%的目标。庞晓东提到，我国公民具备科学素质的比例已从2001年的1.44%提升至2023年的14.14%，全球创新指数排名上升到2024年的第11位。

记者还从发布会上获悉，世界公众科学素质组织筹委会现有来自27个国家的44家成员和观察员组织。本次大会中，世界公众科学素质组织筹委会规模预计将进一步扩大，增强中国科协开展民间科技人文交流的支撑力。

(责编：杨曦、杨迪)

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