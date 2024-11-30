原标题：全球多地出现无法解释的热浪

科技日报北京11月29日电 （记者张梦然）今年很可能会成为有记录以来最热的一年。国际应用系统分析研究所和美国哥伦比亚大学的科学家注意到，某些地区更易受到极端气候的影响，出现无法解释的热浪。发表在新一期《美国国家科学院院刊》上的这项研究，提供了全球第一张气候危险区地图。

过去几十年平均气温持续上升，创纪录的极端热浪激增，引发了人们对气候模型是否能充分估计全球平均气温变化与区域气候风险之间关系的质疑。新研究分析了过去65年的热浪数据，确定了特别值得关注的地区：在这些地区里，极端高温加快上升的速度要远快于典型暖季温度。这些极端热浪主要发生在过去5年，有些则发生在21世纪初或更早。

最强烈和最一致的信号出现在欧洲西北部，连续的热浪导致2022年约6万人死亡，2023年约4.7万人死亡。这些事件主要发生在德国、法国、英国和荷兰等国。

今年9月，奥地利、法国、匈牙利、斯洛文尼亚、挪威和瑞典创下了新的最高气温纪录。美国西南部和加利福尼亚州的许多地区也经历了创纪录的高温。

在这些地区，极端气温的上升速度，已超出过去几十年来最先进气候模型的预测。奇怪的是，在全球范围，这种现象并非普遍存在。许多地区的气温上升速度反而低于模型预测的速度，譬如美国中北部和加拿大中南部的广大地区、南美洲内陆地区、西伯利亚大部分地区、北非和澳大利亚北部。

而在“热点”地区，一年中最热的日子依然在加速变暖，且速度尤其快，这可能是特定的热浪所诱发的天气模式，或土壤干燥加剧了高温，目前还没有明确解释。因此下一步找到“热点”地区的驱动因素非常重要。

这些史无前例的热浪，会对人体健康造成非常严重的影响，对农业、植被和基础设施来说则可能是灾难性的。新研究通过识别历史上面临快速增长风险的地区，并量化模型再现这些信号的能力，朝着人类应对极端和前所未有的高温带来的新风险迈出了重要一步。

(责编：杨曦、杨迪)

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