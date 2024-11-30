原标题：随温度改变形状的天线研制成功

科技日报讯 （记者刘霞）美国约翰斯·霍普金斯应用物理实验室的研究人员，利用尖端的增材制造技术和形状记忆合金，成功研制出一种随温度改变形状的天线。相关论文发表于最新一期《应用工程材料》杂志。

传统天线一旦制造完成，特性就固定不变。可变形天线则能够实现更宽的射频频段通信，从而开辟出更多的应用领域。例如，单个可变形天线能替代多个固定形状天线，通过调整波束宽度，可轻松切换短距离和长距离通信。

最新研制的天线用到了镍钛诺记忆合金。这一神奇材料在低温下会变形，加热时又能恢复原状。新型天线在冷却时呈现扁平的螺旋盘状，加热时则“变身”为锥形螺旋状。

然而，研究人员必须设法确保将天线金属加热到足以改变形状的同时，又不干扰其射频特性，也不能破坏其结构。为此，他们专门发明了一种新型电源线，能在加热时承受大电流。

最终，他们借助3D打印技术，以一致可重复的方式制造出了这款新型天线。这种创新性天线有望在通信甚至是太空任务中大展拳脚。

(责编：杨曦、杨迪)

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