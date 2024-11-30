人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

随温度改变形状的天线研制成功

2024年11月30日09:11 | 来源：科技日报
小字号

原标题：随温度改变形状的天线研制成功

　　科技日报讯 （记者刘霞）美国约翰斯·霍普金斯应用物理实验室的研究人员，利用尖端的增材制造技术和形状记忆合金，成功研制出一种随温度改变形状的天线。相关论文发表于最新一期《应用工程材料》杂志。

　　传统天线一旦制造完成，特性就固定不变。可变形天线则能够实现更宽的射频频段通信，从而开辟出更多的应用领域。例如，单个可变形天线能替代多个固定形状天线，通过调整波束宽度，可轻松切换短距离和长距离通信。

　　最新研制的天线用到了镍钛诺记忆合金。这一神奇材料在低温下会变形，加热时又能恢复原状。新型天线在冷却时呈现扁平的螺旋盘状，加热时则“变身”为锥形螺旋状。

　　然而，研究人员必须设法确保将天线金属加热到足以改变形状的同时，又不干扰其射频特性，也不能破坏其结构。为此，他们专门发明了一种新型电源线，能在加热时承受大电流。

　　最终，他们借助3D打印技术，以一致可重复的方式制造出了这款新型天线。这种创新性天线有望在通信甚至是太空任务中大展拳脚。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 三组数据看商贸流通体系建设取得历史性成就
　　
数读中国丨存量增量政策接续发力 我国外贸发展动能不断增强
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部