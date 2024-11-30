金观平

原标题：畅通农村寄递“最后一公里”

快递业一头连着生产，一头连着消费，是畅通城乡经济循环的重要渠道。截至目前，我国已累计建设33.78万个“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站，最大限度实现了收投在村、便民惠民，成为支撑农业、联结农村、服务农民的重要载体。

从“快递下乡”工程到“快递进村”工程，再到农村寄递物流体系建设，近年来，快递业在农村地区高质量发展的环境持续优化、路径愈发清晰。党中央、国务院高度重视农村快递发展，“积极发展农村电子商务和快递业务，拓宽农产品销售渠道，增加农民收入”“加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系”等重要部署相继落地。《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》也明确，到2025年，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系。如今，我国每天约有5亿件快递包裹被揽收，其中超1亿件在农村地区流动。

不过，对于很多农村地区用户来说，实现在家门口寄递仍十分困难，“未经同意代为签收”“擅自投至驿站”等不按需投递的问题仍然存在。为此，要加快解决农村寄递“最后一公里”问题，促进城乡生产和消费有效衔接。

完善基础网络和设施是关键。近年来，邮政快递业积极推动“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系建设，在末端形成了宅递、箱递、站递等一系列服务方式。然而，在不少农村地区，由于地广人稀、成本较高的客观实际，消费品下乡的堵点尚未彻底打通，不少进村的包裹止步在乡镇。为此，要持续推进“快递进村”工程，进一步搭建全面贯通的县乡村三级寄递物流配送体系，鼓励支持快递企业将服务向下沉、向西走，推动邮政快递服务站点广泛覆盖。

末端问题说到底是市场问题。邮政快递业要想健康快速发展，必须改变低端竞争模式，求同存异、互联互通，共同打通“最后一公里”。快递企业要严格履行服务承诺，立足区域特色、产业发展需要，创新服务模式。例如，主动对接家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业，为农产品进城提供专业化供应链寄递服务。积极探索应用无人机、无人仓、无人车等先进技术，因地制宜采取客货邮等多种方式合作，共用末端配送网络，提高快递末端服务水平、降低运输成本。同时，要切实维护好快递员群体的合法权益，保证高质量的快递服务。

畅通农村寄递“最后一公里”是一项长期工程。邮政管理、交通运输、农业农村、商务等部门应持续协同发力，在规划引导、政策支持等方面发挥积极作用。支持快递企业与电商平台深入对接沟通，优化前置投递选择，丰富服务供给，引导快递企业在消费品下乡、农产品出村方面发挥更大作用，让更多农民群众享受到更加便捷、优质的快递服务。

(责编：杨曦、杨迪)

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