袁 勇 朱 琳

原标题：外资加速布局高技术制造业

今年以来，我国吸引外资结构持续优化、质量不断提升。商务部发布的数据显示，今年前10个月，全国高技术制造业实际使用外资801.8亿元，占全国实际使用外资的11.6%，较去年同期提高0.7个百分点。外资加速布局高技术制造业，表明其看好中国创新技术和创新生态，也将有力助推中国经济高质量发展。

抢抓中国市场机遇

11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会在北京开幕。本届链博会新增先进制造链展区，吸引众多高技术制造业领域的跨国企业参展；在不久前举行的第七届中国国际进口博览会上，全球350家企业亮相技术装备展区，展示了一系列高端装备和前沿技术；今年10月，世界经济论坛发布最新一批“灯塔工厂”名单，22家新晋“灯塔工厂”中有13家来自中国，其中包括多家外企在华工厂……

无论是高技术制造业频频成为各大国际经贸合作平台亮点，还是外企“灯塔工厂”在中国扎堆，都反映出我国高技术制造业对外资的吸引力。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，中国经济持续转型升级对高技术产品的需求不断增长，孕育的市场机遇对外资充满吸引力。完备的产业体系、高效的产业协作以及丰富的人才资源等优势，也促使外资在中国投资高技术制造业。

不少外资企业对此深有感触。霍尼韦尔今年连续参加进博会和链博会。霍尼韦尔中国总裁余锋表示，中国制造业正经历生态、结构和模式的转型升级，展现出巨大市场潜力，为霍尼韦尔提供了发展机遇。

施耐德电气无锡工厂和上海普陀工厂均被评为“端到端灯塔工厂”。施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正说，施耐德电气在中国的制造能力不断提升，表明中国是发展先进制造业的沃土。中国拥有完善的产业基础和优质的人才资源，技术能力和产业生态比较优势逐渐凸显。两种能力叠加形成的创新能力，正成为中国市场的新红利。

政策红利持续释放

中国持续推出相关利好政策，也激励外资加大对华高技术制造业投资。

今年9月，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》正式发布，其中，制造业领域外资准入限制措施“清零”，受到广泛关注。余锋表示，中国政府致力于改善外商投资环境，推动开放合作，创造更加公平、透明、便利的市场环境，是促进外资加码在华投资的重要因素。

商务部研究院研究员周密表示，中国不但通过扩大开放降低外资投资门槛，也针对重点行业和研发创新等领域出台利好政策，引导和支持外资在高技术制造业等领域加强投资。

今年3月印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，就促进外资在华研发创新提出相关措施。上海、江苏、湖南等多个省份也推出政策，吸引外资在当地设立研发中心、创新中心。

新能源是中国重点发展的产业，也成为众多外资争相布局的热门赛道。着眼于市场机遇和政策方向，施耐德电气持续加大对中国新能源行业的投资，针对新型电力系统、风电、储能、充电桩等领域推出一系列产品及解决方案。今年9月，施耐德电气金山创新实验园区二期在上海落成。实验园区重点聚焦直流、高电压产品研发，覆盖储能光伏、机车、风电等前沿应用领域。

在一系列利好的推动下，外资纷纷加大在华研发投入，丹纳赫在北京和重庆等地设立创新中心，采埃孚被动安全系统亚太区总部和研发中心项目落户上海，大众汽车集团宣布在中国投资25亿欧元，扩大生产基地和创新中心……

实现双方互利共赢

专家认为，外资在华加强高技术制造业领域投资布局，将产生共赢效果。外资通过投资深度融入中国产业链、供应链、创新链，创造和把握中国市场机遇，有助于其在日新月异的科技革命和日益激烈的市场竞争中掌握先机。同时，中国市场也获得大量资金、先进技术和管理经验，对于提升中国产业竞争力、促进经济转型升级具有重要意义。

周密表示，高技术制造业发展壮大是中国经济的必然趋势，外资对中国高技术制造业加大投资，将获得良好的收益，中国也将从中获得经济高质量发展的重要推动力。

“一方面，投资将推动人才等高技术制造业领域的关键资源在中国市场和相关领域集聚，提升产业发展速度和发展质量。另一方面，中国企业得以近距离学习更多国际先进技术和管理经验，提升自身发展水平和市场竞争力。”周密说。

桑百川认为，跨国企业投资往往伴随着对其全球资源的优化配置，可以在技术知识、管理经验等方面产生溢出效应。中国企业可通过与外资企业合作，学习先进方法、经验和理念，提升市场竞争力。与外资企业的市场竞争，也将倒逼中国企业完善内部治理，加大研发投入，推动中国经济结构持续升级。

(责编：杨曦、杨迪)

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