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塞外粮仓做好绿色开放两篇大文章

吴 浩
2024年11月30日09:17 | 来源：经济日报
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原标题：塞外粮仓做好绿色开放两篇大文章

地处黄河“几字弯”顶部的内蒙古自治区巴彦淖尔市，有“塞外粮仓”的美誉。当地积极贯彻落实党的二十届三中全会精神，扎实做好绿色发展和对外开放两篇大文章，改革开放红利加速释放，为当地高质量发展注入了强劲动力。

眺望乌拉特前旗境内的乌梁素海，广阔的水面碧波荡漾，鸥鸟翩跹。乌梁素海作为黄河流域最为重要的生态湿地之一，被誉为“黄河之肾”。过去，乌梁素海一度因接纳过多的农田退水、工业废水、生活污水，水质明显下降。

党的二十届三中全会提出，落实生态保护红线管理制度，健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制，建设多元化生态保护修复投入机制。巴彦淖尔市认真贯彻落实全会精神，系统推进乌梁素海流域山水林田湖草沙一体化保护，由单纯“治湖泊”向系统“治流域”转变，聚焦点源、面源、内源，多措并举为乌梁素海治理开“良方”。

乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程于2018年启动实施。截至目前，已完成沙漠生态保护修复治理面积10.5万亩，种植梭梭树苗等苗木1500万株；修复矿山面积70平方公里；修复周边草原生态面积6万亩；完成海堤路修缮123.8公里。同时，乌拉特前旗已推广水肥一体化技术174万亩，节水30%以上，节肥、节药各约20%，有效减少了农业面源污染。

“中期评估显示，乌梁素海入湖污染物总量下降15.23%。2023年乌梁素海湖心断面水质稳定在Ⅳ类，生物多样性持续向好。未来，我们将进一步优化乌梁素海流域管理体制机制，深入开展治理技术科学研究，持续推进流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。”巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心党组书记、主任包巍说。

开放是中国式现代化的鲜明标识。建设向北开放重要桥头堡是国家赋予内蒙古的重要战略职能。地处乌拉特中旗中蒙边境的甘其毛都口岸，在参与中蒙俄经济走廊建设、打造我国向北开放重要桥头堡上具有重要地位。当前，甘其毛都口岸全力推行无人驾驶智能通关，正显著提升口岸通关效率。

在位于甘其毛都口岸的淖尔中慧AGV（自动导引运输车）无人驾驶智能通关及集装箱海关监管场所里，一辆辆AGV无人驾驶车辆从蒙古国AGV自动化集装箱码头出发，在吊装上装满煤炭的集装箱后，沿着指定路线自动导引，有序通关。甘其毛都口岸在全国范围内首创AGV自动导引车跨境运输货物物流模式，全程不用人为干预，通关无感，过卡时长不超30秒。

“作为全国首个陆路口岸AGV无人驾驶跨境运输项目，AGV跨境运输业务涵盖了货物进出口、智能通关、仓储管理等方面，大大提升了口岸通关能力。”内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司副总经理闫敏说，全国首条跨境AGV无人运输专用通道已全线贯通，日均运行200辆次。监管企业统计数据显示，今年前三季度，口岸进出口货运量超过3000万吨。

巴彦淖尔市委书记贺伟华表示，巴彦淖尔将深入贯彻党的二十届三中全会精神，以进一步全面深化改革为动力，坚决扛起筑牢我国北方重要生态安全屏障政治责任，持续提升对外开放能级水平，为助力内蒙古自治区“闯新路、进中游”作出应有贡献。

(责编：杨曦、杨迪)
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