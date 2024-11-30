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11月份制造业采购经理指数扩张加快

2024年11月30日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。

制造业采购经理指数继续扩张

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，11月份，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业PMI在景气区间上行，升至50.3%，扩张步伐有所加快。

供需两端均有回升。生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点，其中新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。从行业看，通用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放；石油煤炭及其他燃料加工、专用设备等行业生产指数和新订单指数均低于临界点。在制造业生产和市场需求改善的带动下，近期企业采购活动有所加快，采购量指数升至扩张区间，为51.0%。

中小型企业景气度改善。大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，仍位于临界点以上，继续保持扩张态势；中、小型企业PMI分别为50.0%和49.1%，比上月上升0.6和1.6个百分点，景气水平均有改善。

部分重点行业PMI稳中有升。从重点行业看，高技术制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.8%，比上月上升1.1和1.3个百分点，景气度均有回升；装备制造业PMI为51.3%，与上月持平，相关行业保持稳步扩张；高耗能行业PMI为49.2%，略低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以下。

市场预期继续向好。生产经营活动预期指数为54.7%，比上月上升0.7个百分点，连续两个月回升，表明多数制造业企业对未来市场信心有所增强。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展预期更为乐观。

非制造业商务活动指数位于临界点

11月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点。

服务业景气水平与上月持平。服务业商务活动指数为50.1%，继续保持在扩张区间。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；受国庆假期效应消退等因素影响，与居民出行消费相关的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数不同程度回落。从市场预期看，业务活动预期指数为57.3%，比上月上升1.1个百分点，为近5个月以来高点，其中航空运输、邮政、货币金融服务、保险等行业业务活动预期指数均高于65.0%，相关行业企业对市场发展信心较强。

建筑业景气水平有所回落。受天气转冷户外施工逐渐进入淡季等因素影响，建筑业生产活动有所放缓，商务活动指数为49.7%，比上月下降0.7个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为55.6%，比上月上升0.4个百分点，建筑业企业对近期行业发展预期总体保持稳定。

综合PMI产出指数保持稳定扩张

11月份，综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.4%和50.0%。

(责编：杨曦、吕骞)
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