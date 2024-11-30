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千里供水大湾区

欧阳易佳
2024年11月30日11:20 | 来源：人民网
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百色水利枢纽开闸补水。受访者供图

百色水利枢纽开闸补水。受访者供图

在桂西群山之间，大坝如磐、碧水如镜，一个盛有56亿立方米水的巨大“水盆”端坐在右江河谷，随时为粤港澳大湾区应急补水做好准备，这就是西部大开发重要标志性工程之一的右江河谷明珠——百色水利枢纽工程。

据气象水文部门预测，今冬明春珠江流域西江、北江天然来水较常年偏少1至3成。针对可能出现的咸潮情况，水利部门提前部署，做好应对准备。

“目前西江梯次供水保障‘三道防线’蓄水情况总体良好。截至11月21日，‘三道防线’西江上游天生桥一级、龙滩、光照、百色4座骨干水库有效蓄水量169亿立方米，较常年同期偏多近2成，可满足枯水期持续向下游补水需求。”11月22日，在水利部举行的珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会上，珠江水利委员会主任吴小龙介绍。

百色水利枢纽工程作为流域重要防洪工程和国家水网关键“结”点，自投入运行以来，持续发挥巨大的防洪、发电、灌溉、航运、供水、生态等综合效益。特别是作为西江梯次供水保障“第三道防线”，有力保障了粤港澳大湾区用水安全。

从2006年9月至2007年2月底，百色水利枢纽连续6个多月，跨越1000多公里，累计向下游补水23.97亿立方米，确保了珠江三角洲地区枯水季节供水安全，取得了良好的社会与经济效益。

据统计，“压咸补淡”应急水量调度实施20年来，累计调水756亿立方米，形成了供水、生态、发电、航运等多方共赢局面。

据悉，百色水利枢纽积极开展汛末蓄水工作，在保障防洪安全的前提下，有效利用雨洪资源，全力蓄水保水，确保西江枯水期有水可调，全力做好“压咸补淡”水量保障，持续筑牢“第三道防线”供水保障基础。

投运近20年来，百色水利枢纽累计应急调水87.5亿立方米，由右江河谷奔向粤港澳大湾区，在珠江“压咸补淡”应急水量调度中发挥了重大作用。

水利部相关负责人表示，20年来，水利部持续强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，有效提升珠江河口地区供水质量，构建了流域当地、近地、远地梯次供水保障“三道防线”，打造了全流域、大空间、长尺度、多层次的供水保障格局。

(责编：杨曦、吕骞)
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