平衡膳食、吃出健康

成为越来越多人的共识

《中国居民膳食指南（2022）》建议

每周吃坚果50~70克

每天吃10克左右

无论入菜还是作为零食

坚果都是食物多样化的良好选择

“四大坚果”之一的核桃

便是中国人坚果盘里的

实力担当

“坚果之王”

核桃又称胡桃、羌桃

属胡桃科胡桃属植物

在我国栽培食用历史悠久

早在汉代的典籍中

便有关于核桃的记载

中国是世界最大的

核桃生产国和消费国

1978年至2023年的

40余年间

全国核桃产量从11.9万吨

增加到了586.6万吨

种植范围遍及20多个省份

云南、新疆、四川、甘肃

陕西、山西、河北、河南

是主要的核桃产区

2023年

云南核桃产量198.7万吨

稳居全国第一

新疆和四川产量分别达到

117.0万吨、69.8万吨

分列全国第二、第三

云南是世界深纹核桃的

分布中心

90%以上的核桃

生长在高海拔地区

大理、临沧、楚雄、保山

四市州核桃产量

占全省近九成

大理的漾濞核桃

南涧无量山核桃

宾川拉乌核桃

楚雄的大姚核桃

保山的昌宁核桃等

都是知名的核桃品牌

“核桃之乡”

漾濞彝族自治县

地处大理州中部

点苍山之西

属亚热带山地季风气候

温暖湿润、雨量充沛

冬无严寒、夏无酷暑

漾濞江和苍山雪水共同滋养

山区河谷的良田沃土

为核桃生长繁殖

提供了优越的自然环境

是中国核桃和世界核桃的

重要起源地之一

1994年

在漾濞县苍山西镇金牛村

发现一组崖画

经有关专家考证

崖画成画年代约在3000年前

崖画中有一幅采摘图

形象再现了漾濞江流域

土著先民攀高摇竿敲打果实

和树下众人拾捡果实的场景

专家推测

当时这里就有可供采集果实的

核桃树生长

采摘图反映的是打核桃的场景

1980年

漾濞县平坡镇高发村的

核桃林中发现了

埋藏在地下的一段核桃古木

经中国科学院考古研究所测定

证实早在3600多年以前

漾濞就有核桃分布

漾濞县境内

核桃古树资源丰富

据不完全调查

百年以上核桃古树

共有18万余株

“树上油库”

漾濞县核桃品种繁多

目前已发现4个属5个种

主要种植品种有

大泡核桃、娘青核桃

圆菠萝核桃、桐子果核桃

小泡核桃等32个品种

其中最负盛名的

还数大泡核桃

漾濞大泡核桃

具有抗逆性强、寿命长等特点

是果油兼优的优良品种

也是目前云南等南方地区

商品核桃的主要栽培品种

果大、壳薄、仁白、味香

营养丰富

出仁率高达53.2%-76.56%

出油率平均为65.08%-68.88%

最高可达76.26%

有“树上油库”的美誉

漾濞核桃历史源远流长

与各族人民的生活息息相关

核桃箐、核桃园之类的村庄

在当地比比皆是

截至目前

全县9个乡镇都有核桃种植

农民人均有核桃树近100株

核桃种植面积达107万亩

核桃加工企业76户

生产出核桃乳

零糖植物蛋白饮料

核桃油等29种精深加工产品

综合产值27.37亿元

俗话说

大理有三宝

苍山、洱海、漾濞核桃

下次到大理

欣赏苍山雪、洱海月之余

别忘了回来告诉大家

漾濞核桃的花式吃法

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 祝鸿伟 刘云

策划｜翟巧红 行家玮

记者｜虎遵会

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设计｜行家玮

支持｜云南省林业和草原局 中共漾濞县委宣传部 漾濞县融媒体中心

数据｜《中国统计年鉴2024》 《云南统计年鉴2023》《大理统计年鉴2023》

(责编：杨曦、吕骞)

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