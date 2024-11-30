我国生成式人工智能产品用户规模达2.3亿人
2024年11月30日16:07 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电（记者王思北）中国互联网络信息中心30日在第五届中国互联网基础资源大会上发布《生成式人工智能应用发展报告（2024）》。报告显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人。各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮。
报告指出，我国生成式人工智能产业蓬勃发展，产业规模和产品数量迅速增加，并逐渐融入人们的日常生活。我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过4500家，核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。
截至2024年7月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个，为用户提供了丰富的选择空间和差异化体验。各类人工智能产品正逐步走进人们的生活，极大提高了用户的生活质量和工作效率。
(责编：王静、赵欣悦)
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