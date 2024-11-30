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2024年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会举行

2024年11月30日19:04 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （欧阳易佳）11月29日，2024年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会在京举行。研讨会以“深化生态文明体制改革 全面推进美丽中国建设”为主题，为深化生态文明体制改革、全面推进美丽中国建设贡献智慧和力量。

生态环境部党组书记孙金龙发言。图片来源：生态环境部

生态环境部党组书记孙金龙发言。图片来源：生态环境部

生态环境部党组书记孙金龙表示，新时代我国生态文明建设取得巨大成就，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。要突出改革导向，坚决破除生态文明建设的深层次问题以及体制机制障碍；增强改革动力，不断增进人民群众生态环境福祉；找准改革重点，构建系统集成、协同高效的生态文明制度体系；用好改革方法，以系统观念谋划推进生态文明体制改革。

国务院发展研究中心副主任隆国强提出，我国生态环境保护和生态文明建设正在不断塑造发展新动能新优势，不断拓展参与国际竞争的新机遇新赛道。巨大的绿色低碳技术创新需求，为未来产业投资和发展提供了广阔空间。同时，生态产品价值实现将进一步释放发展的新机遇。当前，将生态优势转化为生态农业、生态旅游等经济优势的潜力巨大，美丽经济正在成为拉动地方发展的动力。

中国人民银行研究局局长王信表示，发展绿色金融是落实党中央决策部署、服务美丽中国建设的必然要求，是支持实体经济绿色转型、实现经济高质量发展、推动金融强国建设的必由之路。要着力丰富可持续金融产品和服务，初步构建涵盖绿色贷款、绿色债券、绿色保险、碳金融产品等在内的多层次金融产品和服务体系。

研讨会由生态环境部主办，设主论坛和“促进经济社会发展全面绿色转型”等4个平行分论坛。

(责编：杨曦、吕骞)

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