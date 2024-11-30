人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国-东盟（10+1）合作机制下绿色可持续发展与能力建设研讨会在京举办

2024年11月30日19:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月30日电 （记者车柯蒙）国际协作是实现全球绿色和可持续发展目标的关键。日前，北京国家会计学院举办 “中国-东盟（10+1）合作机制下绿色可持续发展与能力建设研讨会”，聚焦中国-东盟在绿色可持续发展领域合作与交流，助力可持续发展相关愿景、倡议落地。

北京国家会计学院党委委员、副院长李旭红表示，绿色可持续发展是实现经济、社会和环境协调发展的重要途径。在全球发展环境动荡、气候变化和环境问题日益严峻的今天，加强绿色合作不仅是大家共同的责任，也是实现可持续发展的必由之路。

经济合作与发展组织（OECD）全球关系秘书处驻华高级顾问海博从实现增长、服务贸易、完善投融资、创新科技、监管改革、优化治理、完善教育和发挥青年力量等方面交流如何加强全球合作，迈向可持续发展的未来。他建议，国家或地区采取系统性方法加强政府治理能力建设，提高政策一致性，以积极的区域合作推进政策协调，以完善的机制保障融资目标的实现，以数字技术为贸易和增长提供支持。

北京师范大学“一带一路”学院副教授陈志华介绍，中国和东盟新能源产业已经形成比较好的合作体系，在能源转型和应对气候变化方面存在巨大合作潜力。未来，要继续坚持创新驱动，以新能源产业作为新质生产力，为区域经济增长注入新的动能。

金融在可持续发展中发挥着资源配置、促进绿色转型、强化风险管理、提供政策支持等多个方面的作用。中国建设银行财务会计部总经理刘方根建议，面对气候变化、生物多样性问题、环境污染挑战，要提升企业层面可持续发展战略定位，发挥金融传导性作用，强化绿色审批要求。丰富金融支持可持续发展工具箱，如丰富绿色债券、绿色基金、绿色租赁、绿色保险、绿色财务顾问等产品体系。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丝绸古道焕新机：甘肃乘“一带一路”东风 筑内陆开放高地
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）近日，一辆悬挂有TIR标识牌的白俄罗斯卡车满载进口冷冻牛肉抵达甘肃（武威）国际陆港进境肉类指定监管场地，经兰州海关所属金昌海关验核单证和封志后办理通关手续，标志着甘肃自9月底打通至哈萨克斯坦阿拉木图的TIR运输出境通道后，再次打通TIR运输进境通道。 TIR运输是根据联合国《国际公路运输公约》规定，开展的跨境公路运输物流模式。…
海关助力时令“甘味”鲜达四海
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）初冬，走进甘肃省陇南市两当县黄波菌业科技有限公司羊肚菌种植基地，大棚里中一排排钢架上，羊肚菌撑开褐色小伞，长势喜人。经过晾晒、烘干、封装等工艺后，新鲜羊肚菌变为更耐贮藏运输的干制羊肚菌，待检验合格后发往海外市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部