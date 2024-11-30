人民网北京11月30日电 （记者车柯蒙）国际协作是实现全球绿色和可持续发展目标的关键。日前，北京国家会计学院举办 “中国-东盟（10+1）合作机制下绿色可持续发展与能力建设研讨会”，聚焦中国-东盟在绿色可持续发展领域合作与交流，助力可持续发展相关愿景、倡议落地。

北京国家会计学院党委委员、副院长李旭红表示，绿色可持续发展是实现经济、社会和环境协调发展的重要途径。在全球发展环境动荡、气候变化和环境问题日益严峻的今天，加强绿色合作不仅是大家共同的责任，也是实现可持续发展的必由之路。

经济合作与发展组织（OECD）全球关系秘书处驻华高级顾问海博从实现增长、服务贸易、完善投融资、创新科技、监管改革、优化治理、完善教育和发挥青年力量等方面交流如何加强全球合作，迈向可持续发展的未来。他建议，国家或地区采取系统性方法加强政府治理能力建设，提高政策一致性，以积极的区域合作推进政策协调，以完善的机制保障融资目标的实现，以数字技术为贸易和增长提供支持。

北京师范大学“一带一路”学院副教授陈志华介绍，中国和东盟新能源产业已经形成比较好的合作体系，在能源转型和应对气候变化方面存在巨大合作潜力。未来，要继续坚持创新驱动，以新能源产业作为新质生产力，为区域经济增长注入新的动能。

金融在可持续发展中发挥着资源配置、促进绿色转型、强化风险管理、提供政策支持等多个方面的作用。中国建设银行财务会计部总经理刘方根建议，面对气候变化、生物多样性问题、环境污染挑战，要提升企业层面可持续发展战略定位，发挥金融传导性作用，强化绿色审批要求。丰富金融支持可持续发展工具箱，如丰富绿色债券、绿色基金、绿色租赁、绿色保险、绿色财务顾问等产品体系。

(责编：杨曦、吕骞)

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