人民网北京11月30日电 （记者栗翘楚）近年来，随着数字技术广泛应用，正影响着衣食住行等日常生活，让越来越多人享受到数字红利。数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。人工智能、算力、数据要素和产业数字化成为各地区数字经济发展的新重点，不同地区数字经济发展因地制宜、各具特色。

日前，由中国通信工业协会、郴州市网络和信息化协会共同主办的2024年郴州数字产业创新发展大会在湖南省郴州市举办。郴州市人民政府副秘书长何长青在致辞中指出，郴州是国家级湘南承接产业转移示范区、对接粤港澳的“南大门”，近年来，郴州市全力构建“1221”现代化产业体系，布局发展数字产业，全面推动数字郴州建设。郴州市委、市政府大力推进数字产业化、产业数字化和数字化治理，着力推动数字产业创新发展，数字基础设施持续完善，产业经营主体持续壮大，数字产业生态持续优化。

《数字中国发展报告（2023年）》显示，我国数据要素市场化改革步伐进一步加快，数字经济规模持续壮大，数字技术应用场景不断拓展。数字中国建设持续赋能经济社会高质量发展，成为加快构建中国式现代化的强劲引擎。

中国通信工业协会常务副秘书长陈永祥在致辞中表示，当前，全球正处于数字化转型的关键时期，数字经济已成为推动经济增长的重要引擎。作为数字经济的重要组成部分，在数字技术的不断突破和创新应用的引领下，数字产业集群正在加速形成。下一步，协会将加强标准制定和推广应用工作，推动数字产业的规范化、标准化发展，积极推动5G、云计算、大数据、人工智能等先进技术在数字产业中的广泛应用和深度融合，为传统产业转型升级和新兴产业发展提供有力支撑。

(责编：杨曦、吕骞)

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