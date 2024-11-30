新华社北京11月30日电（记者潘洁、郭宇靖）第二届中国国际供应链促进博览会30日在北京闭幕。记者从闭幕新闻发布会上获悉，据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元人民币。

“本届链博会实现了国际化、专业化、市场化、绿色化办展理念，实现了促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的目标。”中国贸促会副会长张少刚说，中外企业或联合参展，或共同发起倡议，或深入洽谈商机，或共话供应链发展。链博会让供应链成为“共赢链”。

据介绍，本届链博会线上线下观众人数超过20万人次，比首届增加约三分之一，其中线下观众超过16万人次，部委和省市代表团、境外代表团均超过100个，高校和科研院所2万余人现场参观和学习交流。

展会期间，近70个国家和地区的600余家参展商与3.7万多家上下游供应商建立了合作联系。中国贸促会为参展商和专业观众组织6000余次精准匹配，促成合作意向6700多项。

中展集团董事长林舜杰介绍，从参展商感受看，第二届链博会的互动交流更深、务实成果更多、信心期待更大，参展企业和机构的综合满意度超过93%。“很多参展企业都向我们提出明年继续扩大参展规模，携手更多上游供应商和下游用户组团参展。”

在30日举行的第三届链博会参展签约仪式上，GE医疗、思爱普、马士基、美光科技、稳健医疗等68家企业和机构签署参展协议，提前拿到第三届链博会“入场券”。

张少刚说，中国贸促会将携手各方把链博会越办越好，让链博会的“朋友圈”越来越大，进一步凝聚推动产业链供应链国际合作的广泛共识。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经