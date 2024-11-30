人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届链博会签署协议210余项 金额超1520亿元

2024年11月30日20:04 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月30日电（记者潘洁、郭宇靖）第二届中国国际供应链促进博览会30日在北京闭幕。记者从闭幕新闻发布会上获悉，据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元人民币。

“本届链博会实现了国际化、专业化、市场化、绿色化办展理念，实现了促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的目标。”中国贸促会副会长张少刚说，中外企业或联合参展，或共同发起倡议，或深入洽谈商机，或共话供应链发展。链博会让供应链成为“共赢链”。

据介绍，本届链博会线上线下观众人数超过20万人次，比首届增加约三分之一，其中线下观众超过16万人次，部委和省市代表团、境外代表团均超过100个，高校和科研院所2万余人现场参观和学习交流。

展会期间，近70个国家和地区的600余家参展商与3.7万多家上下游供应商建立了合作联系。中国贸促会为参展商和专业观众组织6000余次精准匹配，促成合作意向6700多项。

中展集团董事长林舜杰介绍，从参展商感受看，第二届链博会的互动交流更深、务实成果更多、信心期待更大，参展企业和机构的综合满意度超过93%。“很多参展企业都向我们提出明年继续扩大参展规模，携手更多上游供应商和下游用户组团参展。”

在30日举行的第三届链博会参展签约仪式上，GE医疗、思爱普、马士基、美光科技、稳健医疗等68家企业和机构签署参展协议，提前拿到第三届链博会“入场券”。

张少刚说，中国贸促会将携手各方把链博会越办越好，让链博会的“朋友圈”越来越大，进一步凝聚推动产业链供应链国际合作的广泛共识。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丝绸古道焕新机：甘肃乘“一带一路”东风 筑内陆开放高地
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）近日，一辆悬挂有TIR标识牌的白俄罗斯卡车满载进口冷冻牛肉抵达甘肃（武威）国际陆港进境肉类指定监管场地，经兰州海关所属金昌海关验核单证和封志后办理通关手续，标志着甘肃自9月底打通至哈萨克斯坦阿拉木图的TIR运输出境通道后，再次打通TIR运输进境通道。 TIR运输是根据联合国《国际公路运输公约》规定，开展的跨境公路运输物流模式。…
海关助力时令“甘味”鲜达四海
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）初冬，走进甘肃省陇南市两当县黄波菌业科技有限公司羊肚菌种植基地，大棚里中一排排钢架上，羊肚菌撑开褐色小伞，长势喜人。经过晾晒、烘干、封装等工艺后，新鲜羊肚菌变为更耐贮藏运输的干制羊肚菌，待检验合格后发往海外市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部