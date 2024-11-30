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11月份中国制造业PMI为50.3%

2024年11月30日20:15 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会11月30日发布数据，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点。

“11月份，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业PMI在景气区间上行，升至50.3%，扩张步伐有所加快。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

供需两端均有回升。生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点，其中新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。从行业看，通用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放。在制造业生产和市场需求改善的带动下，近期企业采购活动有所加快，采购量指数升至扩张区间，为51.0%。

中小型企业景气度改善。大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，仍位于临界点以上，继续保持扩张态势；中、小型企业PMI分别为50.0%和49.1%，比上月上升0.6和1.6个百分点，景气水平均有改善。

部分重点行业PMI稳中有升。从重点行业看，高技术制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.8%，比上月上升1.1和1.3个百分点，景气度均有回升；装备制造业PMI为51.3%，与上月持平，相关行业保持稳步扩张；高耗能行业PMI为49.2%，略低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以下。

市场预期继续向好。生产经营活动预期指数为54.7%，比上月上升0.7个百分点，连续两个月回升，表明多数制造业企业对未来市场信心有所增强。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展预期更为乐观。

(责编：卫嘉、白宇)
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