我国首个商业航天发射场首发圆满成功
2024年11月30日23:09 | 来源：新华网
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新华社海南文昌11月30日电（记者陈凯姿、宋晨）11月30日22时48分，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。
海南商业航天发射场由海南国际商业航天发射有限公司投资建设、运行管理，878天完成建设并成功实现首发。首发采用远距离测发控方式，后端地面测发控设备集中在测控大楼，测发指挥在发射场二号测发大厅。
执行首发任务的二号发射工位，是我国首个通用中型液体工位，适配3.35至5米范围内直径近20个型号火箭的发射需求，采用水平组装、水平测试、水平转运的“三平”快速测发模式，为实现高效率发射打下了坚实基础；火箭转场工位最快3天可发射，发射后最长7天可恢复状态。
海南商业航天发射场建成并成功首发，填补了我国没有商业航天发射场的空白，完成了星箭制造、商业发射场测试发射，以及卫星数据应用服务的商业航天全产业链闭环，提升了我国航天发射能力，也为我国民、商大规模低轨星座组网任务等空间基础设施工程建设，提供强有力的发射保障。
(责编：白宇、卫嘉)
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