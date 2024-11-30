我国首型4米级运载火箭长征十二号首飞成功
2024年11月30日23:26 | 来源：新华网
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新华社海南文昌11月30日电（记者宋晨、陈凯姿）11月30日22时25分，我国新型运载火箭长征十二号在海南商业航天发射场点火起飞，随后，火箭顺利将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
长征十二号运载火箭由中国航天科技集团八院抓总研制，火箭全长约62米，采用二级构型设计，是我国首型4米级运载火箭，也是目前我国运载能力最大的单芯级运载火箭，近地轨道运载能力不少于12吨、700公里太阳同步轨道运载能力不少于6吨。
中国航天科技集团八院专家介绍，4米级直径设计可实现箭体直径与发动机数量的最佳适配，一级采用4台推力1250千牛的泵后摆液氧煤油发动机，进一步提高运载火箭的运载系数。
“通过积极创新，长征十二号运载火箭突破了健康诊断管理、牵制释放、液氧相容的冷氦增压、铝锂合金贮箱等系列新技术攻关。”中国航天科技集团八院专家说，这一火箭实现了我国在运载火箭领域的多个“首次应用”。
此外，这一火箭在设计中融入产品化思路，整流罩标配4.2米、5.2米直径，可根据不同任务进行多尺寸适配。火箭采用“三平测发模式”，可进一步缩短火箭在技术区和发射区工作时间，提高发射准备工作效率。
中国航天科技集团八院专家表示，长征十二号运载火箭已做好进入高密度发射状态的准备，未来将有效提高我国太阳同步轨道入轨能力和低轨星座组网能力，助力我国航天运输体系高质量发展。
海南商业航天发射场是我国首个商业航天发射场。本次发射在二号发射工位完成，是海南商业航天发射场首次发射任务。
在这一发射场建设中，中国航天科技集团一院采用EPC（设计、采购、施工）总承包模式承担发射区加注供气系统、发射工位部分建设等工作，并负责智慧发射场系统建设工作，让发射场测试发射流程更加智慧、高效。
(责编：卫嘉、白宇)
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