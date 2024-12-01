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前10个月我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6%

2024年12月01日03:51 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电（记者张辛欣、张晓洁）记者30日从工业和信息化部获悉，1至10月，我国电子信息制造业生产增速较快，出口保持增长，效益稳步改善，行业整体发展态势良好。1至10月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.8个和3.5个百分点。

值得一提的是，1至10月，行业主要产品中，手机产量13.39亿台，同比增长9.5%，其中智能手机产量9.9亿台，同比增长10%。1至10月，规模以上电子信息制造业实现营业收入12.96万亿元，同比增长7.2%；实现利润总额5149亿元，同比增长8.4%。

(责编：卫嘉、白宇)
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