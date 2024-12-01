人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元

携手构建更加紧密的全球产供链伙伴关系

本报记者 罗珊珊 王 珂 施 芳
2024年12月01日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月30日，第二届中国国际供应链促进博览会在北京闭幕。据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元，比首届增加1.3%。

　　“中国举办链博会，就是为了顺应时代呼唤，创造一个促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展的国际化平台。通过参加链博会，中外企业和机构相互奔赴、彼此成就，拓展了合作共赢发展新空间。”中国贸促会副会长张少刚说。

　　成果更多，交流更深

　　“作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会为企业提供了广阔的发展平台和合作机遇。”中粮集团党组书记、董事长吕军介绍，中粮集团在40余个国家进行了资产布局，贸易物流网络覆盖全球农粮主产区和主销区，有效带动了全产业链的共同高质量发展。

　　据介绍，本届链博会共吸引线上线下观众超过20万人次，比首届增加约1/3，其中线下观众超过16万人次，部委和省市代表团、境外代表团均超过100个，高校和科研院所2万余人现场参观和学习交流。涉及69个国家、地区、国际组织的620家企业和机构参展，境外参展商占比从首届的26%上升到32%。

　　务实成果更多。在展会开幕前，中国贸促会举办专场供需对接会，通过在线平台为参展企业和注册专业观众精准匹配了6000多条需求信息，帮助不少中外企业提前找到合作伙伴。展会期间，共举办69场主题专题活动和370多场对接洽谈等。

　　“找朋友”成热词

　　展会期间，展商与3.7万多家上下游企业建立合作联系，结识重要目标客户1.8万多家。中国贸促会促成合作意向6700多项。

　　扩大“朋友链”。“找朋友”是链博会上的热词。本届链博会进一步深化“平台+链”模式，推动参展企业带动供应链上下游“朋友圈”企业一同参展。众多跨国企业携各国供应链伙伴“组链”亮相，很多参展商派出包括首席执行官、首席供应链官等在内的上百人团队前来洽谈。

　　聚合“创新链”。联想的17.3英寸透明屏笔记本电脑，可以将矿区运输能耗成本减少88%的希迪智驾无人矿卡……聚焦创新集聚，链博会展示了中外企业以科技创新引领产业创新的最新成果，有力推动科技共创、产业共融、生态共赢。

　　搭建“共赢链”。住友电工与多家合作伙伴签署了共计约1亿元的光纤熔接机长期战略合作协议；拥有将地沟油等多种原料转化为可持续航空燃料技术的霍尼韦尔，与中方企业签署了战略合作备忘录；力拓、博世、宝武、小鹏4家企业联袂绘制汽车产业智能化绿色化升级的全景图。

　　聚焦供应链上下游协同，华润集团联合上下游优质合作伙伴参展，相关负责人表示，将继续与国内外合作伙伴携手并进，加强产供链合作，携手打造更加富有活力、韧性和效率的全球产供链。

　　让供应链成为“共赢链”

　　“中外企业或联合参展，或共同发起倡议，或深入洽谈商机，或共话供应链发展，链博会让供应链成了‘共赢链’。”张少刚说。

　　先正达集团展示的智慧平台为种植者提供全程技术解决方案，助力农业现代化和绿色转型。“链博会为供应链上下游企业提供了交流平台，有助于推动农业全产业链的高效联动与创新发展。”先正达集团中国事业部总裁苏赋说。

　　在11月30日举行的第三届链博会参展签约仪式上，GE医疗、思爱普、马士基、美光科技、稳健医疗等68家企业和机构签署参展协议，提前拿到第三届链博会“入场券”。

　　本届链博会发布《产业链供应链国际合作北京倡议》、《全球供应链促进报告2024》以及全球供应链连接指数和促进指数。张少刚说，中国贸促会将携手各方把链博会越办越好，让链博会的“朋友圈”越来越大，进一步凝聚推动产业链供应链国际合作的广泛共识，推动构建人类命运共同体。

　　《 人民日报 》（2024年12月01日 第 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丝绸古道焕新机：甘肃乘“一带一路”东风 筑内陆开放高地
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）近日，一辆悬挂有TIR标识牌的白俄罗斯卡车满载进口冷冻牛肉抵达甘肃（武威）国际陆港进境肉类指定监管场地，经兰州海关所属金昌海关验核单证和封志后办理通关手续，标志着甘肃自9月底打通至哈萨克斯坦阿拉木图的TIR运输出境通道后，再次打通TIR运输进境通道。 TIR运输是根据联合国《国际公路运输公约》规定，开展的跨境公路运输物流模式。…
海关助力时令“甘味”鲜达四海
　　人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）初冬，走进甘肃省陇南市两当县黄波菌业科技有限公司羊肚菌种植基地，大棚里中一排排钢架上，羊肚菌撑开褐色小伞，长势喜人。经过晾晒、烘干、封装等工艺后，新鲜羊肚菌变为更耐贮藏运输的干制羊肚菌，待检验合格后发往海外市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部