第二届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元

本报记者 罗珊珊 王 珂 施 芳

11月30日，第二届中国国际供应链促进博览会在北京闭幕。据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元，比首届增加1.3%。

“中国举办链博会，就是为了顺应时代呼唤，创造一个促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展的国际化平台。通过参加链博会，中外企业和机构相互奔赴、彼此成就，拓展了合作共赢发展新空间。”中国贸促会副会长张少刚说。

成果更多，交流更深

“作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会为企业提供了广阔的发展平台和合作机遇。”中粮集团党组书记、董事长吕军介绍，中粮集团在40余个国家进行了资产布局，贸易物流网络覆盖全球农粮主产区和主销区，有效带动了全产业链的共同高质量发展。

据介绍，本届链博会共吸引线上线下观众超过20万人次，比首届增加约1/3，其中线下观众超过16万人次，部委和省市代表团、境外代表团均超过100个，高校和科研院所2万余人现场参观和学习交流。涉及69个国家、地区、国际组织的620家企业和机构参展，境外参展商占比从首届的26%上升到32%。

务实成果更多。在展会开幕前，中国贸促会举办专场供需对接会，通过在线平台为参展企业和注册专业观众精准匹配了6000多条需求信息，帮助不少中外企业提前找到合作伙伴。展会期间，共举办69场主题专题活动和370多场对接洽谈等。

“找朋友”成热词

展会期间，展商与3.7万多家上下游企业建立合作联系，结识重要目标客户1.8万多家。中国贸促会促成合作意向6700多项。

扩大“朋友链”。“找朋友”是链博会上的热词。本届链博会进一步深化“平台+链”模式，推动参展企业带动供应链上下游“朋友圈”企业一同参展。众多跨国企业携各国供应链伙伴“组链”亮相，很多参展商派出包括首席执行官、首席供应链官等在内的上百人团队前来洽谈。

聚合“创新链”。联想的17.3英寸透明屏笔记本电脑，可以将矿区运输能耗成本减少88%的希迪智驾无人矿卡……聚焦创新集聚，链博会展示了中外企业以科技创新引领产业创新的最新成果，有力推动科技共创、产业共融、生态共赢。

搭建“共赢链”。住友电工与多家合作伙伴签署了共计约1亿元的光纤熔接机长期战略合作协议；拥有将地沟油等多种原料转化为可持续航空燃料技术的霍尼韦尔，与中方企业签署了战略合作备忘录；力拓、博世、宝武、小鹏4家企业联袂绘制汽车产业智能化绿色化升级的全景图。

聚焦供应链上下游协同，华润集团联合上下游优质合作伙伴参展，相关负责人表示，将继续与国内外合作伙伴携手并进，加强产供链合作，携手打造更加富有活力、韧性和效率的全球产供链。

让供应链成为“共赢链”

“中外企业或联合参展，或共同发起倡议，或深入洽谈商机，或共话供应链发展，链博会让供应链成了‘共赢链’。”张少刚说。

先正达集团展示的智慧平台为种植者提供全程技术解决方案，助力农业现代化和绿色转型。“链博会为供应链上下游企业提供了交流平台，有助于推动农业全产业链的高效联动与创新发展。”先正达集团中国事业部总裁苏赋说。

在11月30日举行的第三届链博会参展签约仪式上，GE医疗、思爱普、马士基、美光科技、稳健医疗等68家企业和机构签署参展协议，提前拿到第三届链博会“入场券”。

本届链博会发布《产业链供应链国际合作北京倡议》、《全球供应链促进报告2024》以及全球供应链连接指数和促进指数。张少刚说，中国贸促会将携手各方把链博会越办越好，让链博会的“朋友圈”越来越大，进一步凝聚推动产业链供应链国际合作的广泛共识，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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