从安徽发展全域旅游看——

本报记者 罗阳奇

全长85公里，连接起宏村、塔川、黄山风景区等10处景点和16个特色村镇……安徽省黄山市，有一条四季多彩的自驾游长廊——醉美218旅游风景道。

行驶于风景道，沿途可见新能源汽车充电桩、位置宽敞的观景台、修缮一新的旅游厕所、醒目的旅游交通指示牌。“我们投入了1.34亿元，对醉美218旅游风景道进行了改造，颜值品质和服务功能都得到提升和优化。”黄山市交通运输局党组成员、副局长许钧愿说。

目前，黄山市已实施旅游风景道一期工程，对5条450公里风景道进行改造升级，未来还将对另外5条共485.3公里风景道进行改造。

用风景道串联起沿线风光，正是黄山市发展全域旅游的创新思路。“黄山市不断向外界表明：黄山是一座山，更是一座城。不只一山独秀，更是一城锦绣。”黄山市委书记凌云说。

今年国庆假期，黄山全域旅游人数达812.24万人次、同比增长12.85%，旅游总收入63.53亿元、同比增长13.27%，其中过夜游客87.25万人、同比增长50%。

面对纷至沓来的游客，如何摆脱简单的门票经济，走出一条生态、经济、社会效益协同共进的发展新路？这是黄山市黟县塔川村党支部书记韩敏一直在思考的问题。

塔川秋色斑斓，美不胜收，是久负盛名的赏秋胜地。门票收入一度是塔川村的主要集体经济来源。去年年初，塔川村却作出了一个大胆的决定——取消门票。取消的底气，来源于塔川不断丰富的旅游业态。

走进塔川风景区，红叶如火，稻田金黄，树下开了一家“塔川咖啡”。不少游客选择点一杯醇香的拿铁，再漫步于美景之中。咖啡店内，还有冰箱贴、书签等各类黄山文创产品。

见旅游火起来了，外出的年轻人想返乡创业，村里也有闲置房屋要找好项目，双方一拍即合。“既盘活了资产，每年带来10万元左右收入；又支持了本村年轻人，带来了人气。”韩敏说。

在塔川风景区入口，是热闹的塔川市集。摊位上售卖着黄山烧饼、五城茶干等各类当地特产，通过出租摊位，村集体每年也增收10万元左右。

在塔川，村集体通过旅游分红提留、村集体公房租赁、土地流转等方式，进一步引入社会资本打造了一批高端民宿。目前，塔川412户居民中有68户经营民宿、农家乐，从业人员由90余人发展到200余人，年经营性收入超1000万元。塔川村民人均收入由2015年的14760元增长到2023年的28857元。

滁州琅琊山风景区、黄山徽州古城、合肥包公园……在安徽，已有多家A级景区取消或者减免门票，倒逼景区优化旅游结构，丰富旅游消费场景和消费业态，满足游客的多样化需求。

宽阔纯净的湖面倒映着蓝天白云，驾车来此，犹如在云朵间穿行——这里是池州市平天湖景区。

“我们先后投资了1.26亿元，完成平天湖湿地保护和生态修复项目，改造升级平天湖湿地科普馆，对景区内的楼宇进行了修缮升级。”池州市文旅局旅游发展综合服务中心主任冯民飞说。

当地还串联起周边的湿地科普馆、齐山、动物园等景点，打造“齐山平天湖自然科技探索之旅”线路。在每年举办的池州马拉松中，平天湖1公里“水上天路”被嵌入马拉松赛道，每年吸引1.5万名跑友打卡。

去年年底，安徽出台《大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设行动方案》，提出推动包括大黄山地区（黄山、池州、安庆、宣城）传统观光旅游向现代休闲度假康养旅游升级、旅游产业向跨界融合的高端服务业延伸，打造休闲度假、创意经济、体育赛事、医疗康养、会展经济、文化服务等高端服务业集群。

今年上半年，大黄山地区接待国内游客1.4亿人次，国内旅游收入1499.6亿元，同比分别增长8.4%、18.2%，分别占全省的31.1%、32.2%。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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