报告显示

本报北京11月30日电 （记者金歆）11月30日，在2024中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布了《生成式人工智能应用发展报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。

《报告》显示，我国生成式人工智能产业蓬勃发展，产业规模和产品数量迅速增加，并逐渐融入人们的日常生活：我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过4500家，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节；生成式人工智能产品在我国百花齐放，截至2024年7月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个，为用户提供了丰富的选择空间和差异化体验；生成式人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。

《报告》显示，各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮：各领域引入生成式人工智能实现降本增效；多模态能力拓展了生成式人工智能的应用边界，例如，自动驾驶是新质生产力典型代表，也是多模态大模型的典型应用场景；智能体成为连接用户与各类服务的新桥梁，例如，在政务服务领域，利用基层政务智能体帮助村民们解答生活中的各种问题，已覆盖6000多个村庄，约3万名基层政务工作人员用大模型服务超千万居民，实现对居民需求的快速精准反馈处理。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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