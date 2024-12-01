海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。

新华社记者 郭 程摄

本报海南文昌11月30日电 （记者赵鹏、刘诗瑶、曹文轩）11月30日22时48分，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。

海南商业航天发射场由海南国际商业航天发射有限公司投资建设、运行管理，878天完成建设并成功实现首发。首发采用远距离测发控方式，后端地面测发控设备集中在测控大楼，测发指挥在发射场二号测发大厅。

执行首发任务的二号发射工位，是我国首个通用中型液体工位，适配3.35至5米范围内直径近20个型号火箭的发射需求，采用水平组装、水平测试、水平转运的“三平”快速测发模式，为实现高效率发射打下了坚实基础；火箭转场工位最快3天可发射，发射后最长7天可恢复状态。

海南商业航天发射场建成并成功首发，填补了我国没有商业航天发射场的空白，完成了星箭制造、商业发射场测试发射，以及卫星数据应用服务的商业航天全产业链闭环，提升了我国航天发射能力，也为我国民、商大规模低轨星座组网任务等空间基础设施工程建设提供强有力的发射保障。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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