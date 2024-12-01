本报北京11月30日电 （记者丁怡婷）记者从南方电网获悉：11月30日，南方区域电力市场完成首次全月结算试运行，标志着我国首个区域电力市场在市场运营、市场机制、技术条件各方面均具备长周期结算运行条件，推动全国统一电力市场体系建设。

本次按月结算前，南方区域电力市场已开展了历时两年的试运行，在完成多日、周、旬结算运行的基础上，把现货结算延长到全月，是区域电力市场转入连续运行的重要环节。据介绍，区域现货市场全月不间断开市，对于经营主体来说，每天的现货价格有涨有跌，价格信号连续传递，将更加真实还原电能价值，竞争更加充分；对于运营机构来说，将更加全面地检验市场规则的合理性、技术支持系统的可靠性、市场运营的完备性，为未来长周期结算运行乃至正式运行奠定基础。

据统计，今年以来，广东、广西、云南、贵州、海南5省区近百家新能源企业已参与现货市场交易，规模增长约12倍，独立储能电站和抽水蓄能入市实现零的突破，通过市场化机制日均增送清洁能源5800万千瓦时。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经