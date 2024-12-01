唐佳

第二届中国国际供应链促进博览会现场。人民网唐佳摄

东方有约，万商云集。

11月30日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）圆满闭幕。据悉，本届链博会共促成合作意向超过6700项，有关负责人介绍，展会期间中外展商与3.7万多家上下游供应商建立合作联系，结识重要目标客户1.8万多家。截至目前，全球68家知名企业和机构现场签订第三届链博会参展意向。

聚“链”成群，“博”览世界。借助链博会这一舞台，供应链“朋友圈”得以拓展，产业链“合作圈”不断深化，一个安全稳定、畅通高效的全球产业“共赢链”正在进一步不断壮大。

大国担当：为“链”通全球构筑畅通桥梁

第二届中国国际供应链促进博览会现场。人民网唐佳摄

供应链“朋友圈”进一步扩展，产业链“合作圈”进一步深化，链博会为世界各国构筑了产业互融、创新互促、市场互通的桥梁。

与首届链博会相比，本届链博会更具规模，国际化程度更高。境外参展商占比从去年的26%上升到32%，参展国别近70个。

“您手中的这杯咖啡里有来自中国云南的咖啡豆。不仅如此，现在中国内地市场销售的每一杯星巴克经典浓缩咖啡中，都有高品质的云南咖啡豆！”在链博会星巴克展台上，咖啡师们正自豪地讲述着一杯咖啡背后，不断深耕产业链与供应链，助力咖啡行业高质量发展的故事。

5G-A万兆网融媒体直播、AI迷你调酒工厂、3D激光打印模型……为何链博会能吸引中外各国企业竞相前来？行走在各大展馆，置身熙攘人群，明显感觉今年格外热闹。馆内人头攒动，采购商和参展商争分夺秒洽谈；签约现场欢声笑语，订单接连敲定。

以杭州为例，其现场签约7个项目，签约合作金额超10亿人民币，包括中国国际贸易促进委员会商业行业委员会与中国国际贸易促进委员会杭州市委员会达成战略合作；杭氧集团股份有限公司与西门子能源低碳工业集团签订5年战略合作协议，年均采购额5亿元人民币等。

云南白药集团相关负责人表示，将充分利用链博会的有利时机，持续发挥链主企业的责任担当，打造云南品牌中药材全产业链，为中药材产业的现代化和国际化进程贡献力量。

中国在全球产业链供应链中承担怎样的角色？

“作为创新积聚的平台，链博会将为中国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁。”中国贸促会会长任鸿斌表示，以“链”为媒将助力中外企业长期合作，推动形成精准、有活力的企业共生态。

本届链博会旨在促进全球供应链上中下游有机衔接，为世界经济发展注入新动能。这不仅是一个展示和交流的平台，更是一个深化合作、共谋发展的舞台。

在各展区，供应链服务让企业间合作更加紧密，为企业带来新的发展机遇。不少参展企业表示，链博会是寻求国际合作的重要平台，让其既拓展了业务范围，加深了对全球供应链发展趋势的理解与把握。

“链式”思维：为可持续发展贡献中国力量

第二届中国国际供应链促进博览会现场。人民网 唐佳摄

“六链一展区”“一报告两指数”“主宾国‘链’上主宾省”，这是一场凸显“链式”思维，展现中国智慧的盛会。

本届链博会的鲜明特点是创新引领更为突出，聚焦新质生产力，增设先进制造链展区，展示从前端研发设计到新材料运用、关键零部件及加工，再到智能制造及高端装备的全产业链过程。

从绿色原材料的采购到环保生产工艺的应用，从节能减排的技术创新到资源循环利用的模式探索，从人工智能的前沿探索到绿色能源的创新应用，从生物医药的重大突破到航天航空的尖端成果……在展台分布和展区设置上也更加突出“链式”思维，全流程展示各链条上中下游重点环节，在成果发布等方面有很多创新。

此外，全球供应链的发展趋势、连接程度是各方高度关注的问题。本届链博会发布的2024版《全球供应链促进报告》，包括人形机器人、智能汽车、集成电路、风力发电、咖啡、棉花等六个分报告，绘制了相应的全球供应链图谱，清晰展示了全球供应链的上中下游分布，以及每个环节占据优势地位的经济体和企业。

为加快推进西部陆海新通道建设，激发通道经济活力，提升通道经贸能级，中国国际商会举办陆海新通道国际工商会联盟成立仪式，正式宣布联盟成立并启动运行。重庆市政协副主席王昱表示，联盟成立是陆海新通道发展进程中的一件大事，也是陆海新通道国际工商合作的重要里程碑，必将为合作提供广阔空间，为通道高质量发展注入强劲动力。

“下届还来”：为全球合作开放奏响新乐章

第二届中国国际供应链促进博览会现场。人民网 唐佳摄

高水平的开放合作，才能办成事、办好事、办大事。这是一次各国企业合作愿望和愿景的交汇。

无论是最不发达国家还是发达国家，无论是世界500强和行业龙头还是中小微初创企业，无论是土特产还是智能制造……链博会为全球经贸奉献一场质量更优、看点更多、成效更佳的盛会。

“下届还来！”甘肃农垦集团展台工作人员向记者表示，没想到土特产被这么多人喜爱。

11月30日上午，全球已有68家知名企业和机构现场签订第三届链博会参展意向。据悉，第三届链博会将进一步扩大展览面积，增加更多行业专题活动，致力于打造更加开放、包容、高效的国际供应链交流合作平台。

“打造稳定畅通产业链供应链，推进产业基础高级化、产业链现代化，需要政企携手齐努力、同心聚力谋发展。我们将一如既往，支持企业家开展国际化经营、拓展国际市场。”广东省贸促会、广东国际商会会长陈小锋说。

“‘链’接全球，共创未来。”

“志合者，不以山海为远。”

“我们对第三届链博会的到来充满期待。”

……

在链博会的推动下，中国正同各国一道，秉持着合作共赢的理念，续写更多“共赢链”之约的美好故事。

(责编：陈键、吕骞)

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