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产业观察：

海南商发首秀成功！我国商业航天补齐“最后一块拼图”

人民网记者 赵竹青
2024年12月01日09:24 | 来源：人民网
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“3、2、1，点火！”11月30日22时48分，长征十二号火箭在我国海南商业航天发射场（以下简称海南商发）顺利升空，首发任务取得圆满成功。

这是我国首个商业航天发射场建成后首次执行火箭发射任务。首发亮相的圆满成功，意味着我国商业航天产业链上的“最后一块拼图”正式补齐。

“我们正在创造历史！”海南国际商业航天发射有限公司党委副书记郭强表示，未来，海南商发将以每年16次的高效率，为中国商业航天发展按下“加速键”。

长征十二号火箭发射现场。中国航天科技集团供图

长征十二号火箭发射现场。中国航天科技集团供图

十年磨一剑。中国商业航天已经走过“从0到1”的“拓荒”阶段，迎来了快速成长的春天。

据中国航天工业质量协会统计，从2015年至2020年，我国商业航天产值由3764.2亿元突破至万亿元，年均增长率达22%。2023年，我国一共实施了67次航天发射，其中商业发射26次，占比超过三分之一。

2024年，我国商业航天领域正在迎来全面爆发。上半年，中国商业航天发射次数为17次，占比56.67%，同比增加41.67%。在上市公司半年报中，多家商业航天企业业绩增幅超过100%，被评价“远超市场预期”。

技术持续突破——

今年1月，东方空间自主研制的全球最大固体运载火箭“引力一号”首飞；6月和11月，航天八院、蓝箭航天先后完成10公里级垂直起降飞行试验，距离可回收火箭更近一步。

投资表现活跃——

2月，千帆星座（也称“G60星链”）的运营方垣信卫星宣布完成67亿元人民币A轮融资，不乏诸多国资的身影；9月，航天领域“国家队”中国航天科技集团成立商业卫星公司、商业火箭公司，注册资本高达10亿元量级。

应用不断拓展——

10月，中科天塔推出我国首个航天大模型“华山”，辅助在轨卫星实时管理；深蓝航天探索通过网络直播预售“太空旅行船票”，赚足了眼球；中国空间站首次向商业航天“敞开怀抱”，“轻舟”货运飞船和“昊龙”货运航天飞机成功入选空间站低成本货运方案，获得工程飞行验证阶段合同。

开始走向国际——

11月，力箭一号遥五运载火箭成功发射，以“一箭15星”的方式将包括阿曼智能遥感卫星一号在内的15颗卫星送入预定轨道。这是中国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务。

当前，商业航天已成为新质生产力的代表性领域之一。专家表示，商业航天不仅能带动新一代信息技术、高端制造、新能源、新材料等上下游高精尖产业发展，更可以推动“空天地一体化”网络布局，开辟新发展赛道，是未来产业的关键。

去年12月召开的中央经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。今年3月，商业航天作为新增长引擎之一，首次被写入政府工作报告。与此同时，各地也纷纷加码布局。今年1月，北京市印发“行动方案”，提出若干措施壮大商业航天千亿级产业集群，计划用10年时间建成具有全球影响力的商业航天创新发展高地；5月，湖北省发布“行动计划”，计划到2028年，全省商业航天及关联产业规模突破1000亿元；10月，广东发布“行动方案”，计划到2026年，全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元。

展望未来，商业航天最受期待的领域——卫星互联网正在迎来建设高峰期。目前，中国已经规划了多个“万星星座”计划，其中，千帆星座作为先行者，已正式开启组网建设，计划至2030年底部署1.5万余颗卫星。巨量的卫星发射需求，将极大推动上下游产业链的共同发展，助力商业航天“振翅高飞”。

国家航天局总工程师李国平近日在珠海论坛上透露，《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》正在编制中，将为商业航天留出更大发展空间。

“国家航天局支持鼓励、规范有序发展商业航天，加强顶层规划，优化行业准入，鼓励商业航天企业参与国家项目，推进商业航天共建共享，支持商业航天企业‘走出去’。同时，要加强行业监管，进一步调整产业结构、完善产业布局、优化产业生态，推动建立商业航天联盟，切实打造商业航天新增长引擎。”李国平说。

(责编：赵竹青、吕骞)
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