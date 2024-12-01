航空应急救援体系建设对于保障人民生命财产安全、提升国家应急管理水平具有重要意义。近年来，我国航空应急救援体系政策规划与体制机制逐步完善、基础设施建设得到加强、航空装备技术显著进步，东北、西北、华北、华中、西南、东南6个区域应急救援中心即将陆续建成，我国航空应急力量基本实现2小时内到达灾害事故地域。

强化航空应急救援体系顶层设计

“国家重视与政策支持，强化了航空应急救援体系的顶层设计与规划引导。”中国灾害防御协会会长、应急管理部原副部长郑国光30日在北京举行的航空应急救援体系建设研讨会上表示。

郑国光介绍，近年来，我国陆续出台了《国家综合防灾减灾规划（2016-2020年）》《“十四五”国家应急体系规划》等顶层设计文件，将航空应急救援纳入国家应急管理体系建设的重要内容，明确了发展目标和方向，从宏观层面推动了体系的逐步完善。应急管理部于2019年9月印发了《应急救援航空体系建设方案》，明确了航空应急救援5种能力和主要担负8项重点任务，提出构建应急救援指挥平台、完善应急救援航空网络、建设应急救援航空关键力量和完善应急救援航空保障条件等重大工程，使航空应急救援体系建设的内容更加具象化。

航空应急救援体系规模壮大

“航空应急救援作为一种高效救援手段进入公众视野，各级均加大了对航空应急救援的资金投入，用于购置救援飞机、建设基础设施、开展科研项目等。”国家消防救援局原助理总监、中国航空学会航空应急救援首席专家闫鹏对记者说。

闫鹏介绍，国家出台了一系列扶持政策，如财政补贴、税收优惠等，鼓励社会力量参与航空应急救援事业，促进了产业发展。按照《应急救援航空体系建设方案》规划部署，东北、西北、华北、华中、西南、东南6个区域应急救援中心即将陆续建成，航空应急救援保障基地将随之投入使用。

闫鹏说，目前，我国开展航空应急救援业务的省份由19个增至23个，按照《“十四五”通用航空发展专项规划》，到2025年底，全国开展航空应急救援的省份数量计划达到25个。全国统一部署大中型救援直升机数量由2018年70余架增加至目前140余架。中央航空消防租机补助资金，已由2019年3亿元提升到2024年10亿余元。

民航局利用民航财政资金持续支持通用航空应急服务能力提升，支持保险机构积极开发航空应急、医疗救护等领域的保险新产品，鼓励公益组织提供资金拓展通用航空应急服务。与航空应急救援相关的配套设施，如加油设施、维修保障设施、航材储备设施等也得到了进一步完善，为救援飞机正常运行提供了有力保障。

航空应急救援体系能力提升

“科技发展推动了航空应急救援体系进步。”北京航空航天大学副校长吕卫锋在研讨会上表示。

吕卫锋介绍，近年来，航空应急救援力量在救援装备性能提升、信息获取与处理、创新救援方式等方面均取得了突破性进展，使航空应急救援体系在应对灾害与紧急情况时更高效、更精准、更安全、更全面。

我国自主研发了一系列性能优良的航空应急救援装备，如AG600大型水陆两栖飞机、“新舟”60固定翼灭火飞机、AC313大型民用直升机、“翼龙”系列无人机等，引进了高原型直升机，这些装备在不同救援场景中发挥了重要作用。

中国工程院院士，北京航空航天大学教授刘大响表示，应急管理部门、民航部门、军队等相关部门之间建立了航线快速审批、应急联动等更加紧密的协同合作机制，在信息共享、资源调配、联合救援等方面加强了协作，形成了救援合力。

本次研讨会由中国航空学会主办。中国航空学会是航空航天科学技术工作者自愿结成依法登记成立的全国性学术性非营利法人社会团体，于1964年成立，是民政部AAAAA级社会组织。(新华社记者林红梅、王秋韵)

(责编：王仁宏、陈键)

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