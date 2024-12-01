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从“土特产”到“黑科技”——在农交会感受现代农业新气象

2024年12月01日09:34 | 来源：新华网
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　　超3000家企业参展、2万多种展品集中展示、超5万名专业采购商到会……作为农业农村领域规模最大、最具权威性的综合性展会，正在举办的第二十一届中国国际农产品交易会人潮涌动。展会上各地“土特产”物美质优，农业“黑科技”层出不穷，折射出现代农业万千新气象。

　　江门新会的展台前，一大缸满满的陈皮惹人注目，采购商和参展商围坐桌旁，一边沏茶，一边对接。“我们的陈皮主要来自梅江、东甲、天马和茶坑这四个产区。”新会好物销售代表诸翠花介绍，这些产区的地理气候条件得天独厚，产出的陈皮具有特殊香气，品质优良、稳定。

　　广东的荔枝蜜、广西的螺蛳粉、新疆的奶皮子、重庆的火锅底料……记者现场感受到，各地通过不断挖掘“土特产”的多元价值，依托特色农产品，延长农业产业链，发展出食品加工、农文旅等新业态，让过去沿街叫卖的“土特产”也具有了“现代感”。

　　“我们把刺梨加工成刺梨汁，相较鲜果更便于运输，附加值也更高。”贵州农业品牌展团执行负责人忙得不可开交，接待了一批批有采购意向的商超。他介绍，这次展会，贵州农业品牌展团带来41家企业、超300种展品，其中不少来自脱贫地区，带动了当地百姓增收致富。

　　本届农交会上贵州展台展出的多种产品，吸引了不少采购商驻足。新华社记者 熊嘉艺 摄

　　提到品牌，参加了多届农交会的展商李先生感触颇深。他告诉记者，以前农产品以“白牌”为主，各家各户零售，难以打开市场；现在“土特产”加工成零食、饮料、调味品，打出品牌，拓宽销售渠道，让采购商和消费者叫得出名字、留得下印象，增加了复购率，还卖上好价钱。

　　农业农村部的数据显示，目前30个省（自治区、直辖市）已建立省级农业品牌目录，涵盖1186个区域公用品牌、2092个企业品牌、2233个产品品牌。纳入省级以上农业品牌目录的区域公用品牌中，拥有注册商标比例为72.2%，品牌平均溢价率超过17%，带动农业增效农民增收效果明显。

　　现代农业少不了科技支撑。农交会上，各类具有科技感的农业装备成为一大亮点。农业无人飞机、“虫脸识别”智能传感器、荔枝采摘机器人……一项项农业“黑科技”彰显农业科技创新的蓬勃生命力。

　　中国科学院展位上，一款银灰色的拖拉机引得观众频频驻足。这款拖拉机不仅看起来颇具科幻感，还没有驾驶舱，外形似一辆“巨无霸遥控车”。

　　“这是一款纯电动的拖拉机，配备智能系统，无需驾驶员。实际作业中，拖拉机通过田间作业智能控制系统操作，搭配适当农具，可进行无人驾驶的耕、耙、种、收等工作。”中国科学院计算技术研究所工程师毕志强说。

　　图为本届农交会上展出的鸿鹄系列电动智能拖拉机。新华社记者 熊嘉艺 摄

　　“产得更高效、管得更精准、吃得更放心。”漫步智慧农业展区，记者感受到，大数据正成为推动农业生产方式变革的驱动力，助力现代农业快速发展。

　　屏幕上鱼群密度、健康状况、水温、pH值等清晰罗列，“智慧大脑”根据数据给出投料方案，只需轻轻一点，即可完成百亩鱼塘的投喂。广东联通智慧海洋中心方案经理廖良松说，本次展示的“元景范蠡渔业大模型”专门面向水产养殖需求研发，可随时为养殖者提供专业、贴合需求的养殖策略，“一键智能控制”等功能可极大减少养殖人员巡塘、设备操作的工作量，提升渔业养殖生产效率。

　　本届农交会智慧农业展区展示了多项大数据应用成果。新华社记者 熊嘉艺 摄

　　据了解，本届农交会期间，农业农村部展示发布了64个农业农村大数据应用软件系统，包括精准种植、智慧养殖、数智全产业、智能管理服务等4大类，代表近年来智慧农业和数字乡村领域应用软件系统的部分创新成果。

　　农业农村部市场与信息化司司长雷刘功介绍，下一步将提升智慧农业公共服务能力，拓展重点领域应用，加快推进技术研发推广，强化政策支持保障，持续提升我国智慧农业应用水平。(新华社记者熊嘉艺、张程喆)

(责编：王仁宏、陈键)
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