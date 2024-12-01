11月29日，市场利率定价自律机制发布两项自律倡议，一方面要求将非银同业活期存款利率纳入自律管理，另一方面要求银行在同对公客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”。专家表示，两项自律倡议有助于规范金融机构定价行为，畅通利率政策传导，加大对实体经济支持力度。

市场利率定价自律机制由中国人民银行指导成立，对金融机构利率定价行为开展行业自律管理。利率自律机制日前召开工作会议，审议通过了两项关于存款利率的新倡议。

根据《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》，非银同业活期存款利率将被纳入自律管理。这意味着，证券公司、基金公司、保险公司、商业银行理财子公司、财务公司以及保险资产管理公司等机构的同业活期存款利率将紧跟央行政策利率变动，逐渐消除套利空间。

近年来，银行存款利率持续下行，但同业活期存款利率“降不动”。目前，中国人民银行的政策利率已从几年前的2.2%降至1.5%，但同业活期存款利率基本不随央行政策利率变化，近几年始终维持在1.75%左右。

记者了解到，个别财务公司、理财子公司在银行的同业活期存款利率接近3%，而四大行一般性活期存款利率仅为0.1%。

“同业存款利率市场化程度不足，或引发多种套利模式。”招联首席研究员董希淼介绍，有的银行为满足内部考核规模要求或流动性指标需要，宁愿“花钱买存款”，增大了息差压力；有的企业将存款通过绕道财务公司变成同业存款来赚取利差，推高了金融机构整体负债成本……这不仅扰乱了市场竞争秩序，也不利于降低社会综合融资成本。

在专家看来，将同业活期存款纳入自律管理后，有利于缓解银行息差收窄压力，有效调节资金供求和资源配置，提升金融支持实体经济的可持续性。同时，同业活期存款利率与央行政策利率联动后，有助于消除“利率高地”，压缩套利空间，提高交易结算效率。

11月29日，利率自律机制还公布了《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》，对公客户同银行签订的存款服务协议中，需加入“利率调整兜底条款”，确保协议期内，银行存款挂牌利率或存款利率内部授权上限等调整，能及时体现在实际存款业务中。

简单来说，就是存款利率调整后，客户和银行可协商确定存款利率水平。当银行调整存款利率时，客户可以选择接受调整后的存款利率，也有权提前终止协议。

当前，部分银行会与企事业单位客户签订期限较长的存款服务协议，并长期锁定利率，如三年、五年。但市场利率是变化的，这将加大银行面临的利率风险，也造成利率政策传导受到梗阻。

专家表示，“利率调整兜底条款”的引入，对银行来说，有助于管理自身利率风险，降低负债成本，稳定净息差，保障持续稳健经营；对客户来说，可促使其将闲置资金投入生产经营。

两项自律倡议均于12月1日起生效，其中一项还设置了缓冲期，对银行流动性的影响总体可控。

记者了解到，为避免增加银行年末流动性压力，利率自律机制对优化非银同业存款利率自律管理设置了一个月的缓冲期，即自2025年第一季度起同业活期存款利率自律管理正式纳入央行宏观审慎评估（MPA）考核。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，银行将在一个月的过渡期内，把握时间窗口，积极做好客户沟通、合同修订、系统改造等工作，确保流动性平稳。进一步疏通利率传导的堵点，有助于推动社会综合融资成本稳中有降。

记者从利率自律机制了解到，下一步，金融机构将认真落实两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。(新华社记者吴雨、任军)

(责编：王仁宏、陈键)

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