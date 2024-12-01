国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会11月30日发布数据显示，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，11月份我国制造业采购经理指数（PMI）在景气区间上行，扩张步伐有所加快，积极变化继续积聚。

统计数据显示，11月份，我国制造业PMI为50.3%，比上月上升0.2个百分点，连续3个月上升，且连续2个月运行在扩张区间。

主要分类指数中，生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点。“新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

从重点行业看，高技术制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.8%，比上月上升1.1和1.3个百分点，景气度均有回升；装备制造业PMI为51.3%，与上月持平；高耗能行业PMI为49.2%，略低于上月0.1个百分点。

“11月份，存量政策和一揽子增量政策对新动能和消费品制造业带动效果较为突出。”中国物流信息中心专家文韬说，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、汽车、铁路船舶航空航天运输设备、计算机通信电子设备及仪器仪表等细分行业较上月加快上升，是新动能和消费品制造业较快上升的主要支撑力量。

值得注意的是，11月份，中、小型企业PMI分别为50.0%和49.1%，比上月上升0.6和1.6个百分点。

“随着助企帮扶力度的进一步加大，中小企业运行均有所改善。”文韬说，中型企业PMI在连续6个月运行在50%以下后回到荣枯线，且生产指数较上月上升0.6个百分点至52%以上，新订单指数较上月上升0.8个百分点至50%以上，显示中型企业的市场需求有所回升，生产活动加快；小型企业生产指数较上月上升3.9个百分点至51%以上，新订单指数较上月上升2.4个百分点至48%以上，显示小型企业需求降势明显收窄，生产活动较好回升。

非制造业方面，11月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点。其中，服务业商务活动指数为50.1%，建筑业商务活动指数为49.7%。

从服务业主要行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；受国庆假期效应消退等因素影响，与居民出行消费相关的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数不同程度回落。

从服务业市场预期看，服务业业务活动预期指数为57.3%，比上月上升1.1个百分点，为近5个月以来高点。其中，航空运输、邮政、货币金融服务、保险等行业业务活动预期指数均高于65.0%，相关行业企业对市场发展信心较强。

受天气转冷户外施工逐渐进入淡季等因素影响，建筑业生产活动有所放缓，商务活动指数为49.7%，比上月下降0.7个百分点。从市场预期看，建筑业业务活动预期指数为55.6%，比上月上升0.4个百分点。

“总体来看，当前非制造业经营活动保持平稳，市场信心有所增强，金融、基建和新动能相关活动运行良好。但也要看到，非制造业新订单指数较上月有所下降，市场有效需求仍需进一步提振。”中国物流信息中心专家武威说。

统计数据还显示，11月份，综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平。“构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.4%和50.0%，我国企业生产经营活动总体继续扩张。”赵庆河说。(新华社记者潘洁、韩佳诺)

(责编：王仁宏、陈键)

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