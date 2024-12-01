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稳中求进每月看丨乘势奋进干劲足——11月全国各地经济社会发展观察

2024年12月01日09:36 | 来源：新华网
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　　多场国际性展会接连举行，彰显高水平对外开放；政策持续见效叠加“双11”活动，激发消费新活力；运输通畅、市场活跃，外贸保持质升量稳势头；新技术、新场景不断涌现，新质生产力加快推动转型……11月以来，全国各地抓住有利契机乘势奋进，鼓足干劲向完成全年目标发起冲刺。

　　观察之一：展会密集举行展现高水平开放

　　11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海圆满收官。6天里，近3500家参展商、约800个采购团体乘兴而来、满载而归。按年计，本届进博会意向成交额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

　　11月以来，第136届广交会、2024中国国际旅游交易会、第四届国际新材料产业大会等国际性会议举行，开放的中国积极搭建国际交流合作平台，为世界经济注入活力。

　　展会吸引力强——

　　第二届链博会，境外参展商占比从去年的26%上升到32%，参展国别近70个；2024中国国际旅游交易会吸引了来自80多个国家和地区的1000余位国际参展商及近600位海外旅行商参展参会，同时开展600多场线下买卖家专业洽谈。

　　展会成果丰硕——

　　第136届广交会展出新品115万件，新企业、新产品、新技术、新业态大量涌现；第七届进博会亮相450项新产品、新技术、新服务，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀。

　　多场展会的成功举办，是中国主动向世界开放市场的重要举措，为世界经济注入信心和活力。

　　【记者观察】展会是观察高水平对外开放的独特窗口。以展会友、以展汇商、以展促贸、以展引资，联动中外的展会，架起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁，见证中国正与世界挥写更多合作共赢新篇章。

　　观察之二：政策效应持续释放激发消费活力

　　走进位于天津市南开区“老城厢”的京东MALL超级体验店，各类智能家居、家电产品琳琅满目，科技感、潮流范的消费氛围迎面而来。

　　“店铺本月的总营业额已突破亿元大关。”京东五星电器（天津）集团有限公司副总经理吴梦康介绍，进入11月，京东联合各大厂商增加促销投入力度，围绕新房套餐、整装定制、老房改造、厨房微改等全套服务场景，额外再补贴2%至10%。

　　除了以旧换新政策持续释放市场潜力，各地开展的丰富多彩的活动也不断激发市场活力。

　　近期，广州举办“广交有礼入境消费节”推出广交会专属促销优惠；天津组织22个重点商圈超100家大型商业载体推出200余场优惠促销和品牌折扣活动；重庆举办第四届“解放碑国际消费节”，组织国际名品、国潮精品、重庆优品等开展促销活动……

　　11月，商务部在上海、北京、广州、天津、重庆五个城市联动举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，充分发挥国际消费中心城市引领作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态。

　　“双11”是11月消费市场一大热点。天猫发布的“双11”收官数据显示，天猫“双11”全周期成交总额强劲增长，购买用户规模创新高；京东数据显示，同期的“双11”促销周期中，购物用户数同比增长超20%。

　　11月，立冬、小雪节气接踵而来。

　　伴随着纷纷扬扬的降雪，哈尔滨冰雪大世界11月26日开始启用存冰，用于新一个冰雪季的园区建设工作；内蒙古发布25条特色冰雪旅游线路，分三批次推出特色冬季旅游产品；吉林长春将推出300余项冰雪主题活动……冰雪消费尽显活力与潜力。

　　【记者观察】11月以来，各地促消费活动层出不穷，消费市场“暖”意渐浓、消费业态加速向“新”、消费场景愈发多元。政策效应持续释放，激发消费市场活力，更好满足人民群众对高品质生活的需求。

　　观察之三：外贸质升量稳势头良好

　　11月15日，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）驶出重庆团结村中心站，中欧班列累计开行突破10万列。

　　“从开行之初货物单一为IT产品，到如今中欧班列运输货物已涵盖53大类5万余种，高附加值货品占比逐年提升。”国铁集团货运部副主任董晖说。

　　在浙江义乌国际商贸城，中外采购商络绎不绝，有近1.5万家市场经营户使用中欧班列经营外贸业务。

　　“近年来，我们加快数字化转型，尤其是去年以来，通过人工智能技术生成36种外语的视频和产品图，将产品卖到100个国家。”义乌市力天玩具有限公司负责人陈美君说。

　　商务部相关负责人表示，今年以来，我国外贸发展总体保持了质升量稳的良好发展势头。海关总署发布的数据显示，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。

　　为进一步促进外贸稳定增长，各地积极施策。四川省研究制定行动方案，推动跨境电商高质量发展；杭州海关持续优化服务支持举措，构建更加安全、便利、高效的跨境电商新业态智慧监管体系……

　　《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》11月21日对外发布，从信用保险承保、融资、跨境贸易结算等方面进一步加大支持力度，为外贸稳增长添动能，巩固和增强经济回升向好态势。

　　【记者观察】面对更加错综复杂的内外部环境，外贸稳增长政策力度加大，各地要千方百计抓好政策落实，加速培育外贸新动能，以外贸高质量发展推动我国经济回升向好。

　　观察之四：新质生产力求“新”向“智”

　　11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江桐乡如约而至。AI辅助驾驶、AI画面生成、AI算法模型……人工智能无疑是今年世界互联网大会乌镇峰会的热词。

　　11月以来，各地加快培育发展新质生产力，创新产品和应用场景加快涌现。

　　广东珠海，在第十五届中国国际航空航天博览会上，电动垂直起降飞行器等创新低空航空器成为亮点；浙江深入推进改革，群众办事实现“一网通办”“掌上办”，智慧医疗、智慧旅游等数字应用惠及千家万户……

　　培育发展新质生产力不局限于“高精尖”，也包括传统产业高端化、智能化、绿色化转型。

　　纸（卫）塑包装是湖北孝感的主导产业之一，也是典型的传统产业。金凤凰纸业孝南基地总经理助理刘亚刚说，近年来，企业启动数字化改造升级项目，生产效率大幅提升，订单处理更加高效，未来还将投资2亿元，实施提质增效综合节能降碳改造项目。

　　【记者观察】各地实践证明，新质生产力是高质量发展的强劲推动力、支撑力。发展新质生产力是一项长期任务、系统工程，要科学布局，久久为功。唯有如此，面对新一轮科技革命和产业变革，我们才能抓住机遇，把发展主动权牢牢掌握在自己手里。

(责编：王仁宏、陈键)
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