我国自主设计建造的7500立方米液态二氧化碳运输船“北极光先锋”轮11月29日在大连交付。该船由中国船舶集团大连船舶重工集团有限公司为挪威北极光公司建造，交付后将应用于欧洲二氧化碳捕集与封存计划。

二氧化碳捕集与封存是实现“双碳”目标的重要途径之一。有着“把二氧化碳关进海底”之称的海上二氧化碳地质封存，则是把捕集来的二氧化碳加压并运输至海上二氧化碳封存平台，进而注入海底地层中，将二氧化碳与大气和海水相隔离。二氧化碳被深海地层封闭、溶解、吸附、矿化，从而实现永久封存。

液态二氧化碳运输船是海上二氧化碳地质封存的重要装备。此次交付的“北极光先锋”轮总长130米、型宽21.2米、结构吃水8米，配置有两个特殊材料制成的、可耐零下35摄氏度低温的全压式C型液货罐，可装载7500立方米液态二氧化碳。该船交付后将用来把欧洲工业领域产生的二氧化碳，运输至挪威西海岸二氧化碳接收端码头，加以处理后注入海底地下2600米永久封存。

该船的成功交付标志着我国船企攻克了液态二氧化碳运输船船型优化、液货罐材料试验、液货系统设计等一系列技术挑战，全面掌握了该船型的设计建造技术。（记者张博群、武江民）

(责编：王仁宏、陈键)

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