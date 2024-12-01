低空文旅、物流配送、环境监测……眼下，一架架无人机正改变着人们的生产生活方式。作为新兴产业赛道，“乘风而起”的低空经济正在各地蓬勃发展。工信部赛迪研究院相关报告显示，2023年中国低空经济规模为5059.5亿元，增速为33.8%。根据中国民航局的预测，到2025年，我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。

加快产品和场景创新

这两年，我国在低空技术、装备制造、场景应用等方面的系列发展成果陆续亮相。

近日，联合飞机集团在哈尔滨市平房区接连发布Q100与T1200两款无人机新品，据了解，这两款新品将突破传统作业模式，为农业、应急、物流等行业全面赋能。

走进位于山东日照高新区的飞奥航空发动机有限公司，码垛好的各式发动机成品等待装车发出。“这款360cc发动机，适用起飞重量从10公斤到1吨的无人机。”该公司董事长兼总经理常书增介绍，目前飞奥已拥有一条全自主知识产权、全工艺流程的无人机发动机生产线。企业订单已排至明年四五月份。

今年以来，山东低空经济发展势头迅猛，丰富多元的应用场景和快速增长的飞行活动有力促进了低空运营、研发、制造、服务企业落户山东，企业数量和营业规模均增长20%以上。山东省交通运输厅副厅长廉波介绍，将依托山东半岛城市群无人驾驶航空试验区和城市空中交通管理试点创建，定期遴选发布低空典型应用场景清单和推荐目录，加快优势地区先行先试，因地制宜打造低空多场景应用体系。

强化产业配套支撑

当前，各地正加快创新生态培育，强化基金、人才、政策、服务等支撑，推动各类创新要素向企业集聚。

位于哈尔滨市平房区的哈尔滨联合飞机产业基地，今年4月份正式动工，8月份就已封顶。未来这里将打造成涵盖大型无人机研究院、新一代大型无人机生产制造基地、大型无人机应用示范基地、有人机无人驾驶改造基地及无人机产业生态链基地在内的“一院四基地”，预计年产10000架无人机，新增就业200余人。

联合飞机集团董事长田刚印表示，平房区为项目早落地早达产提供了一流的营商环境，由政府部门牵头和企业共同成立专班，及时、有效解决各种难题。涉及项目审批事项，当地组建专班进行领办、代办，每个环节都力争一次通过，加快了项目推进速度。

竞逐低空经济，人才是重要支撑。如今，山东拥有10余所涉航空高等院校，在校学生近2万人。山东航空学院发展规划处处长郭英君告诉记者，该学院成立无人机研究院和无人机产业创新研究院，积极推进产教融合、科教融汇，面向航空产业创新人才培养模式，与近30家企业联合共建飞行学院、无人机学院两个省级产业学院和航空智能制造学院。

完善中长期布局

去年年初，深圳市首次将“低空经济”写入当地《政府工作报告》，提出打造低空经济中心。日前发布的《深圳市交通运输局〈深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施〉实施细则（征求意见稿）》提出，针对低空基础设施建设资助项目，按照第三方机构专项审计确认的实际建设费用（不包含航空器采购及软件系统）中社会资本的20%进行一次性资助，每家企业每年获得资助合计不超过1000万元。

“健全低空基础设施网是推动低空经济各类应用场景创新的前置条件。近期，深圳提出到2026年建成1200个以上低空起降设施，构建融合通信网络体系。此次《实施细则》的推出恰逢其时，将为低空基础设施建设按下‘加速键’。”深圳市圣翔低空科技有限公司总经理王晓玲认为，一系列政策组合拳的施行将打通低空产业创新链、产业链、资金链。

近日出台的《哈尔滨市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》，明确推动哈尔滨市低空经济高质量发展的总体思路。方案围绕抢占低空飞行服务市场蓝海，以“低空+”为主攻方向，推动低空飞行与农业、林业、应急救援、文体旅消费、公共服务、物流运输、教育培训、维修八大低空领域深度融合。

为推动低空经济高质量发展，《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》提出，到2027年，将培育10家以上具有生态主导力的产业链龙头企业，100家以上创新型中小企业、专精特新企业，低空经济规模达到1000亿元，基本形成济南、青岛市两核引领，东营、烟台等市多点支撑的低空经济发展新格局。（记者 王金虎 苏大鹏 马维维 杨阳腾）

(责编：王仁宏、陈键)

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