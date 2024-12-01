八百里洞庭，烟波浩渺。湖畔，一簇簇芦苇随风摇曳。

位于南洞庭湖畔的益阳市沅江市是湖南省芦苇主产区。近年来，随着我国推进长江经济带共抓大保护，以芦苇为原料的造纸厂因污染问题全部退出产能，失去这一重要经济价值的芦苇，如何“涅槃重生”，创造新的价值？

芦菇产业是当地利用芦苇转向发展现代农业的第一步。

芦菇是以芦苇作为基质培育出的食用菌。从2017年开始，益阳当地相关专家开始尝试栽培驯化野生菌，并在2019年实现突破。当前，已有胶状鳞伞菇、春生田头菇、大球盖菇等优势芦菇品种，发展前景广阔。

沅江市目前芦苇种植总面积达45万亩，年产量大约35万吨，可以生产约30万吨芦苇食用菌。

当前，沅江市培育起多家芦菌企业，通过与湖南省农业科学院、湖南农业大学等科研院所进行产学研合作，以芦苇作基质，实现大面积种植推广和工厂化量产，研发芦菇米、冻干菇、芦菇酱等多款生态健康食品。

产业链长、覆盖面广、适合大面积推广……如今在益阳，芦菇已从芦苇荡里的野生植物，变成当地开发绿色新产业链的重要资源，带动许多乡镇的经济发展。

这是11月26日在益阳市资阳区沙头镇富兴村集体经济合作社基地拍摄的菌子。新华社记者阮周围 摄

益阳市资阳区沙头镇富兴村集体经济合作社基地里，农户正忙着铺设秸秆、播撒菌种、收获芦菇。随着栽培技术的发展，原本生长在芦苇荡中的芦菇，如今在合作社大棚里安家落户。大棚内安装有控温控湿设备，农户能根据芦菇生长培育所需要的温湿度，进行实时调控。

合作社为周边群众提供了近40个工作岗位，让村民们可以在“家门口”就近就业。在合作社工作的村民张莲红说，忙完一天的工作，她仍有足够的时间照顾家庭，很知足。

11月26日，在益阳市资阳区沙头镇富兴村集体经济合作社基地，农户在采摘菌子。新华社记者阮周围 摄

富兴村村委委员黎声波介绍，合作社有8个温室菌菇大棚和近1000平方米的芦菇高效生产工厂，发展芦菇、赤松茸、羊肚菌等食用菌种植，并与益阳洞庭芦菇生物科技有限公司签订长期包销协议，出菇后，公司会按照约定价格上门收购。

一些加工板材的企业也从芦苇产业中发现了经济价值。今年，沅江市与湖南积葭新材料科技有限公司签约了年产50万立方米芦苇刨花板项目，总投资约12亿元。公司负责人表示，该项目建成后，可以将洞庭湖区丰富的芦苇作为基础原料生产家居制品，不仅可实现芦苇无害化处理、资源化利用，有效缓解芦苇秆和芦苇花腐烂后对湖区造成的污染，还可实现对芦苇资源的高值化科学利用。(新华社记者阮周围、古一平、陈思汗)

(责编：王仁宏、陈键)

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