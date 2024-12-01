截至目前，南水北调东、中线一期工程累计向北方调水765亿立方米，实施生态补水118亿立方米，直接受益人口超1.85亿人，为沿线45座大中城市经济社会发展提供了重要水资源保障。

第二届国家水网及南水北调高质量发展论坛11月30日在北京举行，中国南水北调集团有限公司董事长汪安南作上述表示。

今年是南水北调东中线一期工程全面通水10周年。关于南水北调工程的后续建设，汪安南表示，目前中线后续引江补汉工程进展顺利，已有4台硬岩掘进机(TBM)下线，首台TBM“江汉先锋号”已开始步进；东线后续工程、西线工程前期工作正在抓紧推进。

水利部总规划师吴文庆表示，水利部锚定国家水网建设目标，深入推进南水北调后续工程规划建设，建立健全多元化投融资机制，聚焦发展水利新质生产力，深入开展重大水利科技问题攻关，数字赋能重大工程运行管理和水网调度成效显著。

吴文庆表示，水利部将坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进国家水网和南水北调高质量发展。中国南水北调集团要充分发挥央企平台作用，全方位融入国家水网建设大局，加快推进南水北调后续工程高质量发展。(记者 阮煜琳)

(责编：王仁宏、陈键)

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