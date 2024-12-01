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全国统一电力市场发展“路线图”和“时间表”出炉

2024年12月01日10:14 | 来源：中国新闻网
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　　29日在北京发布的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》提出，到2025年，中国将初步建成全国统一电力市场；到2029年，全面建成全国统一电力市场；到2035年，完善全国统一电力市场。专家指出，该蓝皮书提出的统一电力市场“三步走”战略，首次明确了全国统一电力市场发展的“路线图”和“时间表”。

　　新一轮电力体制改革以来，中国电力市场化建设快速推进，电力体制改革、电力市场顶层设计政策文件相继出台。电力市场运行基本规则等陆续完成制修订，逐步构建起全国统一电力市场“1+N”基础规则体系。目前，中国已初步形成“管住中间、放开两头”的体制架构，基本建成“统一市场、协同运作”的电力市场总体框架。

　　2024年前三季度，全国电力市场交易电量达4.59万亿千瓦时，占全社会用电量比重从2016年的17%上升到62%，实现了传统“计划电”向“市场电”的稳步转型。

　　国家能源局监管总监黄学农认为，随着电力市场化改革深入推进、新型电力系统加快构建，市场环境发生深刻变化，风险防控难度快速增长。需要建立健全相关机制，进一步完善电力市场监管体系，持续提升监管效能，保障电力市场平稳运行。

　　蓝皮书提出，到2025年，初步建成全国统一电力市场，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。到2029年，全面建成全国统一电力市场，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。到2035年，完善全国统一电力市场，支撑高水平社会主义市场经济体制的全面建成，激发全社会内生动力和创新活力。

　　中国电力企业联合会监事长潘跃龙表示，蓝皮书回顾总结了自2015年新一轮电力体制改革以来，中国电力市场发展的重要历程和建设成效。结合中国能源转型发展的趋势和节奏，首次明确了全国统一电力市场发展的“路线图”和“时间表”，为中国电力市场的健康、有序、高效发展提供的明确方向。

　　潘跃龙表示，电力市场发展是一个复杂且长期的综合性工作，需要稳妥有序推进，结合碳达峰、碳中和目标以及能源绿色转型的速度，蓝皮书提出的统一电力市场“三步走”战略，是在深入分析电力市场改革和发展过程中面临的挑战和机遇的基础上，科学制定的发展目标。

　　从今年年初起，由国家能源局统筹组织，中电联积极发挥行业协会作用，发电企业等20余家单位共同参与，历经10个多月时间，编制完成《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》。

　　国家能源局副局长宋宏坤表示，蓝皮书提出“三步走”的发展路径，有助于统一行业内外的认识，也标志着全国统一电力市场建设进入加快推进的新阶段。 (记者 阮煜琳 闫晓虹)

(责编：王仁宏、陈键)
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